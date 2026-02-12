漲幅遠勝台積電！AI帶動日本這檔科技股今年來翻倍 最新財測也報喜
日本晶片製造商鎧俠預估本年度營業利益上看近8,000億日圓（52億美元），遠高於市場預期，反映NAND快閃記憶體價格飆漲，以及人工智慧（AI）基礎設施所需資料儲存裝置需求強勁帶來的效益。
鎧俠預估3月止的本年度營業利益將介於7,095.7億至7,995.7億日圓，遠高於市場預期的5,254.7億日圓。營收預料將介於2.18兆至2.27兆日圓，首度站上2兆日圓關卡。
AI開發和運作使用大量資料，鎧俠全年展望亮眼，凸顯儲存和傳送這些資料需要的固態硬碟（SSD）及其他形式技術需求熱絡。鎧俠股價12日收盤大漲12%至2萬1,175日圓，2026年初以來已翻漲一倍，從一年前算起則飆漲逾十倍。相較之下，台積電股價今年來漲24%。
鎧俠股價勁揚反映投資人的高度期待，鎧俠也公布去年12月止一季營業利益為1,428億日圓，低於分析師平均預估的1,574.3億日圓；營收為5,436.3億日圓，也低於外界預期的5,578.6億日圓。
AI熱潮推動記憶體業重心轉向動態隨機存取記憶體（DRAM），以及獲利豐厚的高頻寬記憶體（HBM），持續為鎧俠帶來助益。在AI應用資料需求帶動下，NAND儲存裝置重要性預料將上升。鎧俠預測，2026年NAND市況將相當吃緊。
