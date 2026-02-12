快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
日本晶片製造商鎧俠本年度營業利益展望遠優於市場預估。美聯社
日本晶片製造商鎧俠本年度營業利益展望遠優於市場預估。美聯社

日本晶片製造商鎧俠預估本年度營業利益上看近8,000億日圓（52億美元），遠高於市場預期，反映NAND快閃記憶體價格飆漲，以及人工智慧（AI）基礎設施所需資料儲存裝置需求強勁帶來的效益。

鎧俠預估3月止的本年度營業利益將介於7,095.7億至7,995.7億日圓，遠高於市場預期的5,254.7億日圓。營收預料將介於2.18兆至2.27兆日圓，首度站上2兆日圓關卡。

AI開發和運作使用大量資料，鎧俠全年展望亮眼，凸顯儲存和傳送這些資料需要的固態硬碟（SSD）及其他形式技術需求熱絡。鎧俠股價12日收盤大漲12%至2萬1,175日圓，2026年初以來已翻漲一倍，從一年前算起則飆漲逾十倍。相較之下，台積電股價今年來漲24%。

鎧俠股價勁揚反映投資人的高度期待，鎧俠也公布去年12月止一季營業利益為1,428億日圓，低於分析師平均預估的1,574.3億日圓；營收為5,436.3億日圓，也低於外界預期的5,578.6億日圓。

AI熱潮推動記憶體業重心轉向動態隨機存取記憶體（DRAM），以及獲利豐厚的高頻寬記憶體（HBM），持續為鎧俠帶來助益。在AI應用資料需求帶動下，NAND儲存裝置重要性預料將上升。鎧俠預測，2026年NAND市況將相當吃緊。

快閃 台積電 日本 記憶體

相關新聞

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

日本半導體國家隊Rapidus公司計劃在2028年前大規模量產2奈米製程，欲與台積電在日本的晶圓廠一較高下。

「相當於1對1家教」比爾蓋茲談AI發展：希望培育出AI教師

近日造訪中國大陸的微軟共同創辦人、蓋茲基金會主席比爾蓋茲，在陸媒專訪中談及人工智慧（AI）議題時表示，他希望未來能培育出...

聚焦科技戰略！新加坡發表財政年度預算案 總理黃循財：AI助國家優勢

新加坡總理黃循財今天發表財政年度預算案並說明施政方向，針對AI發展，他表示將制定明確規則，以確保其被負責任且安全地應用；...

漲幅遠勝台積電！AI帶動日本這檔科技股今年來翻倍 最新財測也報喜

日本晶片製造商鎧俠預估本年度營業利益上看近8,000億日圓（52億美元），遠高於市場預期，反映NAND快閃記憶體價格飆漲...

思科系統毛利展望不佳 掩蓋營收亮點「盤後大跌近8%」

思科系統（Cisco Systems）周三（11日）發布的毛利率展望不如分析師預期，引發市場擔憂記憶體價格上漲正在削弱思...

投資人了結獲利 日經指數微幅收低

日本東京股市今天走勢震盪，日經225指數盤中首度衝破5萬8000點大關，隨後出現獲利了結賣壓，由高點回落，終場小跌作收，...

