欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

日本半導體國家隊Rapidus公司計劃在2028年前大規模量產2奈米製程，欲與台積電在日本的晶圓廠一較高下。

Rapidus透露，到2027年2奈米製程的產能可達每月6,000片，力拚在2028年開始全面量產，產能將增至四倍，達到每月2.5萬片，這無疑是一項令人矚目的成就。日本媒體日前也披露，Rapidus規劃於2029年開始生產1.4奈米晶片，使該公司成為日本最具雄心壯志的晶片製造廠。

外界對於Rapidus的2奈米製程的細節知之甚少，僅知其代號為2HP。根據先前報導，該節點的邏輯密度將達到237.31MTr/mm²，與台積電的N2製程相當。更重要的是，Rapidus還計劃採用單晶圓前端處理技術，強調在小規模生產中快速調整的靈活性，然後再擴大規模以獲取更佳結果，科技新聞網站Wccftech指出，Rapidus雄心壯志看起來確實頗具前景，但關鍵在於其大規模量產的最終效果如何。

Rapidus多年來一直致力於尖端半導體生產，日前宣布今年將提供客戶製程設計套件（PDK），象徵該公司取得突破性進展。面對Rapidus來勢洶洶的挑戰，台積電近期也積極擴大其熊本晶圓廠規模，並正在當地建造第二座晶圓廠，全面轉向3奈米製程，以滿足全球需求。