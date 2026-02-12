砸100億美元！Meta將於印第安納州建1GW資料中心 迄今規模最大AI基建之一

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Meta Platforms宣布，將斥資超過100億美元，在印第安納州萊巴嫩（Lebanon）建造資料中心園區。路透
臉書母公司Meta Platforms宣布，將斥資超過100億美元，在美國印第安納州萊巴嫩（Lebanon）建造資料中心園區，這是該公司迄今規模最大的人工智慧（AI）基建之一。

Meta資料中心副總彼得森說，萊巴嫩園區11日動工，預計提供1百萬瓩（GW）算力，可能用於支援AI項目與核心社群媒體業務。這個資料中心占地400萬平方英尺（約11萬坪），定於2027年底或2028年初投入營運。

彼得森受訪時指出，Meta對萊巴嫩園區的投資規模，在該公司的資料中心項目中數一數二，與Meta位於路易西安那州的Hyperion資料中心、俄亥俄州的Prometheus資料中心，列入同等名單。

Meta執行長祖克柏視AI為優先事項，大舉花錢打造贏得AI戰役所需的基礎設施。Meta上個月估計，今年資本開支達1,350億美元，創下新高、超越2025年的722億美元。Meta興建中與運作中的資料中心，共有30多個。

不只Meta砸錢建設AI，Google母公司字母今年資本開支，估計達1,800億美元；亞馬遜估計達2,000億美元。

但資料中心的爆炸性興建潮，面臨社區與居民與日俱增的批評，民眾不滿水電費用增加、也抱怨冷卻系統的惱人聲響。Meta說，將全額支付資料中心的電力成本，未來20年每年提供100萬美元給Boone REMC社區基金，協助地方電費、並資助緊急用水的公用事業援助計畫。

規模 母公司 社群媒體 Meta

