思科系統毛利展望不佳 掩蓋營收亮點「盤後大跌近8%」

思科系統（Cisco Systems）周三（11日）發布的毛利率展望不如分析師預期，引發市場擔憂記憶體價格上漲正在削弱思科的獲利能力，公司股價在盤後大跌近8%。

思科預測，本季（2到4月）調整後毛利率將在65.5%至66.5%之間，而分析師的平均預估為68.2%。

雖然人工智慧（AI）相關的收入成長提振了思科的營收前景，但毛利率財測不佳為公司的營運蒙上陰影。思科股價在周三盤後交易時段下跌7.59%。

科技業正面臨記憶體嚴重短缺的問題，思科做為全球最大的網絡設備製造商，一系列產品都需要用到記憶體。同時，公司還需投入資金重新設計產品，以能夠更佳因應AI需求。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）在電話會議上表示，思科正在設法度過記憶晶片緊缺的難關。他透露，公司已提高價格，並正在修改與客戶的合約，同時亦與供應商談判，爭取「有利條件」。他說：「整體而言，我們有信心，能比同業更有效地應對這個產業普遍面臨的情勢變化。」

羅卓克在聲明中展現信心，他說：「思科擁有獨特優勢，提供可信賴的基礎設施，安全且穩健地支撐AI時代。」他預期，來自「超大規模雲端業者」的2026會計年度AI訂單將達50億美元。本季單季雲端大戶AI基礎設施訂單則估計能有21億美元；前一季度這類銷售為13億美元。

儘管本季毛利率展望不佳，營收的預估有亮點。思科預期本季營收將介於154億美元至156億美元，優於華爾街所估的152億美元。剔除部分項目後，每股純益為1.03美元，高於分析師預估的1.02美元。

思科上修2026全年財測，現在估營收最高可達617億美元，每股純益最高達4.17美元。先前的預測是營收上看610億美元、每股純益4.14美元。

除了與記憶體相關的毛利下降之外，美國國政府關門導致與聯邦機構的合約延遲，加上公共部門努力削減支出，都對公司造成不良影響。