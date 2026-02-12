政府與美國貿易協議犧牲農民 印度工會號召罷工「店家全閉門不開」

快訊

中央社／ 新德里12日專電
印度工會12日串連，以罷工抗議政府與美國敲定的貿易協議犧牲農民權益，各地商店響應罷工，選擇暫時歇業。圖為新德里一家大門深鎖的餐廳。中央社
印度至少10個工會串連，今天發起全國性罷工，指政府與美國貿易協議犧牲農民權益，並對其他有利企業但不利農工階級的政策表達抗議。

聯合農民陣線（Samyukt Kisan Morcha, SKM）認為，印度與美國敲定的貿易協議對印度農民有不良影響，因此發起「印度罷工」（Bharat Bandh）行動。

亞洲國際新聞社（ANI）報導，SKM主席莫拉（Hannan Mollah）表示，他反對印度與美國的貿易協議，並指執政的印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）「向精明的美國投降」。

莫拉說：「這樣的協議是對農民的背叛…我們對狡詐的美國投降了。政府投降了，（印度商業與工業部長）戈雅（Piyush Goyal）應該辭職，因為他背叛了農民。因此，我們在走訪並傾聽農民心聲後，發起全國罷工。」

莫拉提到，印度的農產品無法與將在市場上自由流通的美國進口產品競爭，「我們的農民將會完蛋」。

莫拉補充說，SKM從一開始就反對印度政府與美國、歐盟、紐西蘭的協議，因為經過研究，這些協議對弱國沒有幫助，「他們輕易將商品出口到印度，用廉價商品攻占我們的市場，我們沒辦法跟他們競爭，農民將因此破產」。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，若各地方組織在SKM登高一呼下力挺罷工，包括克勒拉（Kerala）、卡納塔卡（Karnataka）、奧里薩（Odisha）在內的一些邦，學校可能停課，罷工人數較多的市場、商店會暫時歇業，銀行分行營運也會受到影響。

此外，部分國營公車、地方營運的運輸系統面臨延誤、取消或班次減少的情況，抗議活動導致公共運輸力下降，部分城市交通堵塞。

根據印度新聞信託社（PTI）的畫面顯示，在克勒拉商店林立的大街上，店家幾乎都沒有開門營業，偶爾才有人、車經過，街頭顯得異常冷清。

印度時報（Times of India）指出，在SKM號召下，罷工除了獲得多個工會支持，農民組織、各界團體也將響應，預計將有來自各行各業的3億勞動人口參與罷工。

印度與美國7日公布臨時貿易協議框架，印度將取消或降低美國農業等產品關稅，美國則將對等關稅降到18%，並取消部分產品關稅。新德里電視台（NDTV）報導，根據這個框架，印度將降低或取消許多美國農產品和食品關稅，例如作為動物飼料的紅高粱、新鮮和加工水果、大豆油、葡萄酒、烈酒等。

印度 美國 農民 貿易協議 罷工 農產品

