日本將修改經濟安保法 盼鼓勵日企到海外投資

日媒披露，日本政府即將修改的經濟安全保障推進法，內容包含新設政府能吸收日本企業在海外的經濟安保重要投資案損失風險的機制。新法也擬強化支援發展中國家修建基礎建設。

日本「讀賣新聞」今天披露草案內容，並指出這是經濟安全保障推進法2022年制定以來，首度被正式修改。這也是日本首相高市早苗「危機管理投資」政策的一環，相關內容預計被納入夏季左右彙整的成長戰略。

日本特別國會將在本月18日開議，日本政府計劃在會期向國會遞交經濟安全保障推進法修正案。

考量俄烏戰爭延長，以及先進技術開發競爭加劇，日本政府希望藉此鞏固重要物資供應鏈，以及推動強化日本國內經濟基礎。

草案具體內容為新設「特定海外事業」制度，立意是鼓勵日本企業到海外投資安全保障上重要的計畫，放寬國家出資條件並承擔風險。

日本政府支援海外特定事業時，透過日本官方背景的國際協力銀行（JBIC）負責，出資條件嚴格。新法預計修改現行的JBIC法，並同意開放承認風險較高的「劣後出資」，若投資出現收益，將優先分配收益給民間企業，若發生損失時，國家會幫忙吸收。

具體對象預想為協助東南亞國家協會（東南亞國協、ASEAN）成員國為主的國家，修建港灣、數據中心等基礎建設。報導指出，這是為了對抗中國的經濟性威壓，並鞏固重要物資與能源的穩定供應。

另外，新法也將把民間企業的「勞務」項目，增列為對於日本民眾生活不可或缺、由日本官方資助的「特定重要物資」。目前已被指定的物資包含半導體與重要礦產，修法預計把範圍擴大到支撐經濟活動的服務穩定性，例如鋪設與維護海底纜線，以及火箭發射等。

此外，鑑於醫療機構遭受網路攻擊的增加，已被列為電力、天然氣等「基幹基礎設施」將新增「醫療」。採用重要設備時，日本官方將事前審查，並強制要求通報網攻事件。

日本政府先前曾經評估防止安保上重要的民間數據外流，不過難以兼顧推動活用數據，因此這次並未把相關內容納入新法草案。