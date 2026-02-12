拚誰先出貨 三星電子也宣稱HBM4開始出貨給客戶

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子邁入HBM4量產的時代。法新社

三星電子周四宣布，已開始向客戶出貨最先進的高頻寬記憶體 HBM4，這成績對力圖趕上SK海力士和美光（Micron）的三星電子無疑是重大里程碑。

南韓媒體早先報導，三星電子本月會開始量產HBM4，並計劃在春節（17日）過後開始出貨給輝達（NVIDIA），用於Vera Rubin平台。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）周三也表示，該公司HBM4 已進入量產，並開始供貨給客戶。美光周三股價應聲大漲10%。

墨菲針對他所謂「不實報導」做出回應，他周三上午表示，美光的 HBM4 產品已進入量產。他指出，給客戶的供貨已「成功」出量，比公司原先預定的時程提前了一年。

客戶 三星電子 南韓 輝達

