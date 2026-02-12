非法提供中芯晶片製造設備 應用材料遭罰80億

美國商務部今天宣布，與應用材料公司達成2億5200萬美元（約新台幣80億元）和解協議，原因是該公司非法向中國最大晶片製造商中芯國際出口晶片製造設備。

路透社在2023年曾獨家報導，應用材料（AppliedMaterials）因在麻州生產半導體設備，先運送至韓國子公司，再轉運至中國中芯國際，而遭美國展開刑事調查

路透社報導，因中芯國際與中國軍方關係密切，美國商務部於2020年12月將其納入實體清單，限制向中芯國際出口商品與技術後，應用材料才開始這些出貨行為。

美國商務部今天公布的文件指出，應用材料將晶片製造的關鍵設備離子植入機先運送至韓國分公司進行組裝，隨後再轉運至中國，但事前未申請並取得出口許可證。

美國商務部在聲明中表示，這家總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的半導體設備公司及其韓國子公司，在2021年與2022年間違規出貨共計56次。聲明補充，違法運往中芯國際的貨物價值約1億2600萬美元。

應用材料表示，對於已與美國商務部達成和解感到滿意，並指出美國司法部與美國證券管理委員會（SEC）已通知公司，相關調查已結案，未採取進一步行動。

美國司法部未立即回應置評請求。美國證券管理委員會則拒絕評論。

美國商務部表示，這筆2億5200萬元罰款是交易金額的兩倍，已達法定最高處分上限。