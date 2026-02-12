越南股市改革升溫 鋪路富時羅素升級至新興市場

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
越南胡志明指數十年定時定額表現(資料來源：Lipper)
越南資本市場對外開放再迎關鍵進展。越南政府近日宣布，未來外國投資人可直接透過獲授權的國際券商進行交易，無須再經由當地證券公司另行開立帳戶。此一制度鬆綁大幅提升市場可近性，被市場視為越南股市邁向國際化的重要里程碑，也為富時羅素（FTSE Russell）將越南市場升級至「新興市場」鋪路。

依據越南財政部公布的修訂後規定，海外投資人可直接透過國際券商下單，省去本地開戶程序，顯著降低外資進入門檻，並有助提升市場流動性與國際資金參與度。市場普遍認為，此舉有助改善越南資本市場制度完整性，強化與國際投資市場的接軌程度。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，越南股市已於去（2025）年10月取得富時羅素升級評估的正面結果，預計由原本的邊境市場正式升級為新興市場。依既定流程，相關市場分類將於今（2026）年3月接受審查，若進展順利，最快可於9月正式生效。此外，越南官方亦設定目標，期望於2030年前進一步爭取MSCI市場升級。

根據越南當地券商分析，信用評等的提升並非僅具象徵意義，而是將對整體經濟中的資本流動與融資成本帶來深遠的結構性影響。一旦越南獲得投資等級評級升級，將可大幅拓寬其自國際機構投資者取得資金的管道，降低長期資金進入門檻。在相關限制解除後，過去受制於投資等級門檻的全球大型退休基金、保險資金及主權型投資機構，將有機會更全面參與越南金融市場，不僅限於股票市場，亦可延伸至債券等固定收益資產，進而提升市場深度與穩定性，為越南資本市場注入更具長期性與永續性的資金動能。

從總體面觀察，越南經濟動能維持穩健。官方公布1月整體CPI年增率為2.53%，仍低於政策目標4.5%，顯示通膨壓力可控；核心CPI年增3.19%，反映服務業與勞動成本溫和走高。零售銷售年增率雖放緩至6.3%，惟考量2026年農曆新年落在2月，此一表現仍屬穩健水準。整體而言，越南經濟成長動能主要來自政府投資與政策執行力，基礎建設專案的推進進度，將持續成為支撐經濟與資本市場的重要關鍵。

短期來看，適逢農曆年長假，越南股市於2月16日至20日休市，市場觀望氣氛升溫；不過在入富題材與政策利多支撐下，越股中長期趨勢仍具想像空間。投資策略上，建議投資人可於市場拉回時分批，或透過定期定額方式布局越南ETF與基金參與越南股市成長契機。

根據Lipper統計，2016年1月底至2026年1月底，若採定期定額投資越南胡志明指數，一年期累積報酬率達12.9%、三年25.9%、五年更高達56.9%，顯示長期分批進場具備相對的投資勝率。

資本市場 越南

