AI搶飯碗恐懼持續蔓延 美房地產業者股票遭拋售

美股3大指數今天交易變動不大，AI工具可能取代高佣金客戶服務行業的恐懼今天蔓延至房地產業，網路平台Zillow與世邦魏理仕集團、仲量聯行等股價大跌超過10%，金融服務業也持續下滑。

人工智慧業者陸續推出法律、交易、資訊與合約等一站式服務，企業與消費者過去需支付買賣價一定比例的佣金，才能取得投資及買賣諮詢中介服務，這些程序如今可能趨向簡化。AI衝擊高服務收費與高人力需求相關行業的趨勢明顯。

華爾街投資人近期拋售軟體、法律金融資訊服務與資產管理業後，10日目標指向房地產服務業。

美國最大的房地產網路交易平台Zillow今天公布業績，去年第4季現金營收較前年同期大跌15.9%，今年首季淨營收評估低於分析師預測，股價大跌16.54%。Zillow股價由開年至今，已下滑30.9%。

Zillow巨幅下跌同時衝擊大型房地產業者，以商用辦公室與豪宅租售業務為主的世邦魏理仕集團（CBRE）大跌12.24%，創下2020年疫情後單日最大跌幅。仲量聯行（Jones Lang LaSalle）跌12.46%、高力國際（Colliers International）跌11.25%。

美國房地產去年發展穩定，今年同樣可能有降息題材，不過AI功能可能取代仲介業市場資訊及交易功能，房仲、法律、會計及銀行諮詢，AI可提供先期資訊。

部分分析師認為，房地產大行股票遭拋售，同樣是憂心AI搶飯碗的過度反應。傑富瑞集團（JefferiesFinancial Group）指出，世邦魏理仕集團業務以高級物業交易為主，代銷規模及角色難被人工智慧取代。

金融服務與資產管理業者遭拋售後，股價持續走低，嘉信理財集團（Charles Schwab）跌3.83%，股票與期權等商品電子交易平台羅賓漢市場（RobinhoodMarkets）大跌8.91%。

大型商業銀行股價也走低，花旗集團（Citigroup）、摩根大通（JP Morgan）與美國銀行（BofA）分別下跌3.90%、2.34%、2.78%。