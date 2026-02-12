快訊

「驚聲尖笑」48歲男星驚傳過世！不敵大腸直腸癌病魔 愛妻悲痛證實

威力彩連槓上看13.5億元！命理師曝買彩券3技巧「大幅衝高中獎運」

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果Siri升級3月之約又跳票？測試卡關 新功能恐延後分批上線

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
知情人士透露，蘋果籌劃的Siri升級近期測試卡關，新功能可能從原訂的3月推出，改為延後分批上線。路透
知情人士透露，蘋果籌劃的Siri升級近期測試卡關，新功能可能從原訂的3月推出，改為延後分批上線。路透

蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

知情人士透露，蘋果原訂將這些新功能納入3月發布的iOS 26.4更新，但目前考慮改為分批於後續版本推出。這意味至少部分功能將延至5月的iOS 26.5，甚至9月的iOS 27才會正式亮相。

Siri改版之路波折不斷。蘋果最早於2024年6月宣布對Sir進行重大改版，當時展示了多項新能力，包括存取個人資料與螢幕內容，以更精準回應用戶請求。升級後的Siri將允許用戶透過語音精確控制蘋果及第三方應用程式。所有的這些功能原訂2025年初前推出。

去年春季，蘋果延後發布時間，稱新版Siri將於2026年登場，但未給出具體時間表。內部則設下2026年3月隨iOS 26.4同步推出的目標，直到上月未曾改變。

但根據知情人士，近期測試時軟體又出現新問題，Siri有時無法正確處理查詢，或處理時間過長，迫使蘋果再次調整計畫。

目前情勢仍有變數，蘋果的規劃可能進一步生變。總部位於加州庫比蒂諾的蘋果公司發言人拒絕置評。

受此消息影響，蘋果股價周三漲幅收斂，收盤上漲0.67%至275.50 美元，盤中一度上漲2.4%。

Siri 蘋果

延伸閱讀

星宇航空二度攜手白沙屯媽祖 聯名商品再升級

大立光元月營收月減2% 搶蘋果商機

龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

「混合農藥」污染 提防歐洲進口蘋果

相關新聞

美貿易機關裁定台灣2項化工品傷害美國產業 將課反傾銷與反補貼稅

美國國際貿易委員會（USITC）表示，台灣出口的多功能丙烯酸酯（Multifunctional Acrylate）與甲基...

與 Meta 合作的智慧眼鏡熱賣 雷朋眼鏡母公司上季營收大增

全球最大的眼鏡製造商依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）上季營收營收激增18%，主要是與Meta合作、由...

蘋果Siri升級3月之約又跳票？測試卡關 新功能恐延後分批上線

蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進

避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）的公司潘興廣場（Pershing Square）已逢低大舉建立臉書母公司Me...

BMW再傳大規模召回 啟動馬達缺陷影響16款車型

德國車廠BMW發言人今天對法新社（AFP）證實，由於引擎啟動馬達存在引發火災的潛在風險，將在全球召回數十萬輛

2026全球名家瞭望／重訂國際新秩序

我有時被問到，什麼讓我夜不成眠，答案相對簡單。戰後的國際秩序，形塑於對第二次世界大戰的記憶與猶太大屠殺的創傷，奠基於政治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。