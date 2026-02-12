蘋果Siri升級3月之約又跳票？測試卡關 新功能恐延後分批上線

蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

知情人士透露，蘋果原訂將這些新功能納入3月發布的iOS 26.4更新，但目前考慮改為分批於後續版本推出。這意味至少部分功能將延至5月的iOS 26.5，甚至9月的iOS 27才會正式亮相。

Siri改版之路波折不斷。蘋果最早於2024年6月宣布對Sir進行重大改版，當時展示了多項新能力，包括存取個人資料與螢幕內容，以更精準回應用戶請求。升級後的Siri將允許用戶透過語音精確控制蘋果及第三方應用程式。所有的這些功能原訂2025年初前推出。

去年春季，蘋果延後發布時間，稱新版Siri將於2026年登場，但未給出具體時間表。內部則設下2026年3月隨iOS 26.4同步推出的目標，直到上月未曾改變。

但根據知情人士，近期測試時軟體又出現新問題，Siri有時無法正確處理查詢，或處理時間過長，迫使蘋果再次調整計畫。

目前情勢仍有變數，蘋果的規劃可能進一步生變。總部位於加州庫比蒂諾的蘋果公司發言人拒絕置評。

受此消息影響，蘋果股價周三漲幅收斂，收盤上漲0.67%至275.50 美元，盤中一度上漲2.4%。