美創業家示警AI衝擊恐超越疫情 5000萬瀏覽引論戰

美國人工智慧（AI）新創公司執行長舒默示警，AI的社會衝擊將比COVID-19疫情更劇烈，文章發表不到24小時，瀏覽人次突破5000萬，引發科技圈、產業界的激烈論戰。

舒默（Matt Shumer）是新創公司OthersideAI共同創辦人兼執行長，旗下產品包括AI寫作工具Hyperwrite。他10日在社群平台X發表千字長文「大事正在發生」（Something Big Is Happening）。

文章開頭，他將當下比喻為2020年2月，當時人們生活一切正常，誰也想不到1個月後疫情來襲，從生活到職場發生天翻地覆的改變。

舒默指出，2月5日是重要的時間點，當天OpenAI和Anthropic兩大AI實驗室同日發表最新版本的AI工具。他強調，新一代的模型不再只是聽命行事的工具，還具備了前所未有的「判斷力」和「品味」。

實測顯示，現在AI能根據一句白話文指令，自動撰寫數萬行程式碼，接著自主進行App測試、點擊按鈕、發現設計瑕疵並修正，直到「它自己滿意」才交付成果。

他指出，現在的AI工具已經能夠參與自身開發，進入「智慧爆炸」（intelligence explosion）階段，每一代AI幫助訓練更強的新一代，技術更新的週期將從「年」縮短為「月」。

舒默引用Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的內部預測：未來1到5年內，50%入門級白領工作將徹底消失，衝擊將無差別橫掃律師、分析師與工程師。

舒默指出，許多科技圈外人士仍停留在幾年前對早期版本ChatGPT的印象，認為AI表現不成熟、錯誤百出。但他強調，隨著AI的演進加速，如今的模型與半年前相比已截然不同。

舒默強調：「2023年的AI和現在的AI已不可同日而語。大多數人沒用過最新付費版AI，對現實的認知有極大落差。」他建議專業人士立即停止使用免費版AI，否則就像拿著掀蓋手機在評估智慧型手機的未來，恐遭時代淘汰。

他建議人們，不要只把AI當成搜尋引擎，而是每天撥出1小時「主動」與AI一起工作，測試AI工具的極限；只有親自體驗，原本需要3天的工作，能在1小時內完成，才能真正駕馭這個工具。

他寫道：「未來幾年，在會議室裡最有價值的人，將是那個能說出『我能用AI在1小時內搞定』的人。」

舒默這篇文章短時間內瘋傳，引發熱烈討論。有支持者認為這是瞭解AI的入門教材，不少工程師在論壇上表達共鳴，證實工作流程已遭AI取代。但另一方面，也有人批評舒默危言聳聽，質疑他身為AI開發商，頗有宣傳AI產業的意味。