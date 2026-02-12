反擊不實報導 美光宣稱HBM4量產提前一年達標 股價飆漲 10%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美光的 HBM4 產品已進入量產。路透
美光的 HBM4 產品已進入量產。路透

美光（Micron）財務長墨菲（Mark Murphy）表示，最新的高頻寬記憶體HBM4 已進入量產，並開始供貨給客戶。美光周三股價應聲大漲10%。

墨菲針對他所謂「不實報導」做出回應，他周三上午表示，美光的 HBM4 產品已進入量產。他指出，給客戶的供貨已「成功」出量，比公司原先預定的時程提前了一年。

墨菲強調，HBM良率如計畫進展。他說：「我們對 HBM4 產品的效能、品質與可靠性充滿信心。」

美光本周股價連二日下挫，有報導說競爭對手三星電子（Samsung Electronics）將於本月底開始量產 HBM4，用於輝達即將推出的 Vera Rubin 圖形處理器（GPU）。另外，研究機構 SemiAnalysis 報告指出，由於美光無法達到輝達的網路傳輸速度（pin speed）要求，該公司HBM4 產品不太可能打入 Rubin 上市頭一年的供應鏈。

墨菲表示，美光正處於「史上最佳的競爭位置，且時機點非常完美」。

他指出，大部分需求來自AI基礎建設，隨著 Alphabet 旗下的 Google 以及亞馬遜雲端運算服務（AWS）等超大型雲端業者紛紛上修資本支出預測，他預見需求會更強勁。由於 AI 模型變得更大、更複雜，記憶體已成為AI一次處理更多資訊不可或缺的元件。

墨菲坦言：「我們的供應量完全無法滿足需求，且差距相當大。」他說，美光正透過各種方式投資以維持供給，包括預計在明年中投產的新建產能。

美光上月底宣布，計劃在新加坡廠區增建先進晶圓廠，用於生產 NAND 快閃記憶體。NAND 在資料中心運行 AI 模型（即推論過程）中扮演重要角色，需求同樣持續飆升。

墨菲表示，受限於供應壓力，美光正處於「有利的市場行情」。美光尚未調升財報展望，但他表示，與去年 12 月發布財報時相比，美光的看法已變得更加樂觀。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）周三指出，美光可望持續受惠於記憶體價格飆漲。他補充，目前的市場狀況顯示，美光在會計年度第2季（12月至2月）營收可能達到甚至超過財測區間的高標。美光 12 月預估第2季度營收為 187 億美元（上下浮動 4 億美元），遠高於 FactSet 分析師原先預期的 143 億美元。

對此，摩爾表示，從美光展望來看，DRAM 和 NAND 的平均售價，將比前一季成長約 30%。

