Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
潘興廣場（Pershing Square）資本管理公司創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 路透
潘興廣場（Pershing Square）資本管理公司創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 路透

避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）的公司潘興廣場（Pershing Square）已逢低大舉建立臉書母公司Meta Platforms的投資部位。

根據潘興周三（11日）對投資人的簡報內容，截至去年年底，潘興廣場持有的Meta股份，已經大約占了公司資本的10%。投資部位建立於去年11月底。

潘興認為，擔心Meta在人工智慧（AI）領域花太多錢的投資人，低估了AI技術帶來的長期上行潛力。自潘興買進Meta股票以來，股價是上漲的。

潘興在這份投資人簡報中表示：「我們相信Meta目前的股價，低估了該公司從AI獲得的長期向上的可能性。對這樣一家全球最優秀企業之一的公司而言，目前估值折價很大。」

向Meta請求置評時，發言人拒絕評論。

潘興也向投資人提示，該公司過去12個月內新建了對亞馬遜（Amazon）和租車公司赫茲全球控股（Hertz）的投資部位。

