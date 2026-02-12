美金融市場／台積電ADR大漲逾3% AI和Fed延後降息疑慮拖累大盤

美國股市周三走勢震盪，早盤一度因1 月非農就業報告遠優於預期而衝高，隨後又因延後降息的預期心理和 AI疑慮，標普 500指數和那斯達克指數終場回吐漲幅，倒是晶片股展現強大韌性，費城半導體指數逆勢勁揚 2.3%，成為撐盤主力。

道瓊工業指數跌 66.74 點，跌幅 0.1%，收在 50,121.40 點，終結連三日漲勢。標普 500 指數微跌 0.34 點，幾乎平盤，收在 6,941.47 點。那斯達克綜合指數下跌 36.01 點，跌幅 0.2%，收在 23,066.47 點。

費城半導體指數大漲 2.3%，表現遠優於三大指數。市場認為，無論 AI 如何顛覆下游應用，上游對高效能運算晶片的需求依然穩固且強勁。美光大漲9.9%，台積電ADR大漲3.4%，較台北交易溢價22.8%。

儘管 IBM 因財報與前景疑慮重挫 6.5%，拖累道瓊表現，但多數半導體成份股在非農數據確認經濟韌性後紛紛走強。

美國 1 月新增就業 13 萬人，達預期的兩倍多，失業率降至 4.3%。分析師指出，這種「不慍不火」的狀態證明經濟具有強大韌性，暫無急需降息的迫切性。根據 CME FedWatch 工具，市場預期 6 月「維持利率不變」的機率已由前一日的 24.8% 攀升至 41%，公債殖利率隨之跳升，美元走強。

美元兌歐元和瑞郎周三走高，美元兌瑞郎升值0.4%至0.7711。歐元兌美元跌0.2%至1.187425美元。日圓兌美元繼續升值0.8%，至153.22日圓，連續三個交易日上漲。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小漲0.1%至 96.901。

原油上漲，中東局勢緊張，凌駕對供應過剩加劇的疑慮，西德州中級原油（WTI）3月期貨上漲1.1%，結算價報每桶64.63美元；布蘭特原油4月期貨結算價上漲0.9%，報每桶69.40美元。鎳價連續四日上漲，觸及近兩周來最高，此前主要供應國印尼暗示今年將大幅削減產量。白銀價格大幅上漲，延續高波動走勢，此前行業機構指出未來一年投資買盤將更為強勁，而工業需求將走弱。截至紐約時間下午4:43，白銀現貨上漲4.2%，報每英兩84.1421美元；黃金現貨上漲1.09%，報5080.29美元。

受 AI 稅務工具和法律自動化功能衝擊，微軟下跌 2.2%，Alphabet 下跌 2.4%，標普軟體指數重挫 2.6%。金融龍頭如美銀、摩根大通跌幅均超過 2%，券商股 Robinhood 因營收不及預期且受 AI 競爭威脅，暴跌 8.9%。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,351.75 3.37% 1,915.00 22.81%

日月光投控 ASX US 373.11 5.56% 354.50 5.25%

聯電 UMC US 64.75 3.94% 62.80 3.11%

鴻海 HHPD LI 227.26 2.99% 227.00 0.11%

中華電信 CHT US 133.40 0.74% 133.00 0.30%