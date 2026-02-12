美就業佳音壓抑降息預期 美股3大指數收盤基本持平

快訊

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

美國就業數據優於預期，緩解了市場對經濟前景的擔憂，但也加深對於美國聯邦準備理事會（Fed）可能放慢降息步調的預期，美股3大指數今天收盤基本持平。

道瓊工業指數下跌66.74點或0.13%，收報50121.40點。

標普500指數微跌0.34點或0.00%，收在6941.47點。

那斯達克指數下挫36.00點或0.16%，收23066.47點。

費城半導體指數上揚184.73點或2.28%，收8291.86點。

