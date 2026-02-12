BMW再傳大規模召回 啟動馬達缺陷影響16款車型

中央社／ 柏林11日綜合外電報導

德國車廠BMW發言人今天對法新社（AFP）證實，由於引擎啟動達存在引發火災的潛在風險，將在全球召回數十萬輛。

發言人表示，這次全球召回將影響數十萬輛的汽車，公司將發函通知車主，以更換可能存有缺陷的啟動馬達。

BMW在聲明中指出，受影響的車型共計16款，均配備 2020年7月至2022年7月間生產的啟動馬達；其原因在於電磁鐵會隨著時間過度磨損。

BMW在聲明中建議：「引擎啟動後，特別是在使用遠端啟動功能後，不應在引擎運轉的情況下使車輛處於無人看管的狀態。」

聲明指出，在接獲客戶投訴並進行車輛檢測後，「已確定受影響車輛的引擎啟動馬達可能出現缺陷」。

「此外，不排除電磁鐵發生短路的可能，進而導致啟動馬達局部過熱。在最壞的情況下，可能導致行駛中發生車輛起火。」

發言人表示，最新的這次召回對BMW收益影響甚微，甚至可能沒有影響。

BMW 發言人

相關新聞

遠勝預期！美1月非農就業大增13萬人 美股期指、美元漲但美債重挫

美國勞工統計局11日公布，1月非農就業人口增加13萬人，表現遠優於市場預期的增加6.5萬人；失業率下滑至4.3%，市場原...

印尼暗示減產 鎳價漲不停

鎳價延續本周來的強勁漲勢，因生產大國印尼當局暗示大幅限縮鎳產量；高盛則指出，各國政府為因應供應震盪風險，正在囤積黃金以外的大宗商品，已升高商品價格的波動性。

亞股湧錢潮 指數衝高

MSCI新興市場股票指數11日改寫盤中歷史新高，MSCI亞洲股票指數同創紀錄，且表現持續勝過歐美大盤指數，主要拜人工智慧...

加密貨幣動能疲弱

比特幣11日一度大跌3.3%，至66,354美元，跌破67,000美元關卡，乙太幣也下挫逾3%，與同日創新高紀錄的亞洲和...

馬斯克新點子 月球蓋工廠規劃製造AI衛星

馬斯克9日對旗下人工智慧（AI）新創公司xAI員工表示，未來要在月球上蓋工廠，用來製造AI衛星，並將建造巨型彈射裝置，將...

微軟測試高溫超導體電纜 有利加快興建伺服器園區進度

微軟（Microsoft）正研究在資料中心使用高溫超導體電纜，新技術能提高電力傳輸的能源效率，有望加快在美國大規模興建伺...

