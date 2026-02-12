BMW再傳大規模召回 啟動馬達缺陷影響16款車型

德國車廠BMW發言人今天對法新社（AFP）證實，由於引擎啟動馬達存在引發火災的潛在風險，將在全球召回數十萬輛。

發言人表示，這次全球召回將影響數十萬輛的汽車，公司將發函通知車主，以更換可能存有缺陷的啟動馬達。

BMW在聲明中指出，受影響的車型共計16款，均配備 2020年7月至2022年7月間生產的啟動馬達；其原因在於電磁鐵會隨著時間過度磨損。

BMW在聲明中建議：「引擎啟動後，特別是在使用遠端啟動功能後，不應在引擎運轉的情況下使車輛處於無人看管的狀態。」

聲明指出，在接獲客戶投訴並進行車輛檢測後，「已確定受影響車輛的引擎啟動馬達可能出現缺陷」。

「此外，不排除電磁鐵發生短路的可能，進而導致啟動馬達局部過熱。在最壞的情況下，可能導致行駛中發生車輛起火。」

發言人表示，最新的這次召回對BMW收益影響甚微，甚至可能沒有影響。