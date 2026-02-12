荷蘭法院調查晶片商安世 維持執行長張學政停職裁決

中央社／ 阿姆斯特丹11日綜合外電報導

荷蘭法院今天下令對晶片製造商安世半導體（Nexperia）管理不善進行調查，並維持去年10月暫停前執行長張學政職務的裁決。法院表示，該公司需要維持穩定。

張學政為安世中資母公司聞泰科技（Wingtech）創辦人。

阿姆斯特丹上訴法院企業庭維持凍結聞泰科技投票權、任命託管人監督安世、以及暫停張學政擔任安世半導體執行長職務在內的措施。

法院在聲明中表示：「一起利益衝突在處理時未盡到審慎義務，跡象顯示張學政在制裁威脅下，未經內部協商便改變了該晶片製造商的策略。」

法庭表示，跡象顯示，在聞泰科技控制下，安世半導體並未遵守與荷蘭經濟事務部的協議，且採取了排擠和解雇歐洲管理層的措施。法院沒有說明調查將持續多久，但指出此類調查可能持續6個月以上。

這項決定將安世半導體的控制權，交由自荷蘭政府介入該公司以來一直監管公司的歐洲團隊。這是安世歐洲管理層的勝利，該管理層對法院提起訴訟，指控張學政推動實施技術轉移。聞泰科技予以反駁，並表示失去控制權正在損害安世半導體。

半導體 荷蘭 衝突

延伸閱讀

繼公主成為下士後…荷蘭54歲王后以「預備役軍人」身份參軍

上一屆經典賽義大利完美示範過 中華隊這次帶16投是必要的！

移民執法致死案發酵 官員停職、川普再批市長不合作

NBA／柯爾以為殘陣勇士能贏灰狼 荷蘭中鋒：我們打不出節奏

相關新聞

遠勝預期！美1月非農就業大增13萬人 美股期指、美元漲但美債重挫

美國勞工統計局11日公布，1月非農就業人口增加13萬人，表現遠優於市場預期的增加6.5萬人；失業率下滑至4.3%，市場原...

印尼暗示減產 鎳價漲不停

鎳價延續本周來的強勁漲勢，因生產大國印尼當局暗示大幅限縮鎳產量；高盛則指出，各國政府為因應供應震盪風險，正在囤積黃金以外的大宗商品，已升高商品價格的波動性。

亞股湧錢潮 指數衝高

MSCI新興市場股票指數11日改寫盤中歷史新高，MSCI亞洲股票指數同創紀錄，且表現持續勝過歐美大盤指數，主要拜人工智慧...

加密貨幣動能疲弱

比特幣11日一度大跌3.3%，至66,354美元，跌破67,000美元關卡，乙太幣也下挫逾3%，與同日創新高紀錄的亞洲和...

馬斯克新點子 月球蓋工廠規劃製造AI衛星

馬斯克9日對旗下人工智慧（AI）新創公司xAI員工表示，未來要在月球上蓋工廠，用來製造AI衛星，並將建造巨型彈射裝置，將...

微軟測試高溫超導體電纜 有利加快興建伺服器園區進度

微軟（Microsoft）正研究在資料中心使用高溫超導體電纜，新技術能提高電力傳輸的能源效率，有望加快在美國大規模興建伺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。