美國1月就業成長超乎預期 失業率微幅下降
今天公布的官方數據顯示，美國1月就業成長超乎預期，失業率也小幅下降。外界對於總統川普（Donald Trump）經濟政策下勞動市場脆弱性的疑慮目前並未成真。
法新社報導，美國勞工部表示，上個月美國新增13萬個工作機會，遠高於道瓊新聞社（Dow JonesNewswires）及「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）調查預估的5萬5000個。
1月失業率則從去年12月的4.4%微降至4.3%。
不過，對2025年數據的修正也顯示，美國這個全球最大經濟體去年實際新增的工作機會遠低於先前估計，平均每月僅增加1萬5000個，而非先前估計的4萬9000個。
英國「衛報」（The Guardian）報導，美國2025年全年僅新增18萬1000個就業機會，是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來就業成長最疲弱的一年。相較之下，2024年新增200萬個就業機會。
