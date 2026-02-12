美國1月就業成長超乎預期 失業率微幅下降

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

今天公布的官方數據顯示，美國1月就業成長超乎預期，失業率也小幅下降。外界對於總統川普（Donald Trump）經濟政策下勞動市場脆弱性的疑慮目前並未成真。

法新社報導，美國勞工部表示，上個月美國新增13萬個工作機會，遠高於道瓊新聞社（Dow JonesNewswires）及「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）調查預估的5萬5000個。

1月失業率則從去年12月的4.4%微降至4.3%。

不過，對2025年數據的修正也顯示，美國這個全球最大經濟體去年實際新增的工作機會遠低於先前估計，平均每月僅增加1萬5000個，而非先前估計的4萬9000個。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國2025年全年僅新增18萬1000個就業機會，是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來就業成長最疲弱的一年。相較之下，2024年新增200萬個就業機會。

美國 失業

延伸閱讀

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

美國汽車進口零關稅將衝擊國產車？經長：短期會先取代日本車及歐洲車

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

美國施壓古巴！油荒陷全面停電窘境 德國發布旅行警示

相關新聞

美股早盤／就業報告超旺！四大指數衝高 台積ADR飆3%

美國非農就業數據遠優於預期，外界估計經濟韌性將持續帶旺企業獲利，激烈美股11日早盤四大指數同步上漲。

遠勝預期！美1月非農就業大增13萬人 美股期指、美元漲但美債重挫

美國勞工統計局11日公布，1月非農就業人口增加13萬人，表現遠優於市場預期的增加6.5萬人；失業率下滑至4.3%，市場原...

又反悔了？川普考慮退出美加墨貿易協定 傳對幕僚問了這句話

美國總統川普據傳正在私下考慮退出北美貿易協議，為這項涉及美國、加拿大和墨西哥的協議的未來注入新的變數。

寒冬未結束…比特幣跌破67000美元關卡 投資人對加密幣信心不足

比特幣11日一度大跌3.3%，至66,354美元，跌破67,000美元關卡，乙太幣也下挫逾3%，與同日創新高紀錄的亞洲和...

美元走貶、投資人靜候美國就業數據 亞股走揚

美元走貶，投資人在關鍵就業數據公布前對疲弱的美國消費數據進行評估，亞洲股市今天上漲。美國消費數據疲弱，升高市場對於美國聯...

記憶體漲價…分析師估蘋果股價再飆24% iPhone 18可能調漲幅度曝光

記憶體價格節節攀升，已引發蘋果等科技公司成本將激增的憂慮。不過，分析師表示，聚焦於記憶體晶片價格持續飆漲的蘋果投資人其實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。