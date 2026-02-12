美1月就業數據報佳音 降息預期淡了

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國1月就業加速成長，表現遠優於預期，失業率也低於市場預估，顯示就業市場仍穩健。（美聯社）
美國1月就業加速成長，表現遠優於預期，失業率也低於市場預估，顯示就業市場仍穩健。（美聯社）

美國1月就業加速成長，表現遠優於預期，失業率也低於市場預估，顯示就業市場仍穩健，聯準會（Fed）今年降息預期隨之下降，市場認定下次降息時間從6月延後到7月。美元11日盤中走升，美國公債價格重挫，美國股市早盤則走揚，道瓊工業指數漲逾200點。

美國勞工統計局（BLS）11日公布，上月非農就業人口增加13萬人，增幅遠大於市場預期的6.5萬人，但去年12月數據下修為增加4.8萬人；今年1月失業率下滑至4.3%，市場原本預估會維持在4.4%。

零售和貨運等對人力需求因季節而異的產業，去年底檔期僱用的勞工比往年少，是1月非農就業人口增幅大於預期原因之一，因季節性僱用人數偏低可能帶動裁員人數下滑，進而放大就業人口增幅。

除了單月數據，BLS也公布截至2025年3月止的一年期間最終就業修正值，顯示美國這12個月就業成長經季節因素調整後總計下修89.8萬人，減幅略小於去年9月初估的91.1萬人，大致符合華爾街預期。

追蹤美元兌一籃子六種貨幣匯率的美元指數應聲翻紅，11日盤中最高上漲0.49%，報97.272；美債價格全面下跌，與價格走勢相反的殖利率攀升，10年期公債殖利率上漲5.7個基點，報4.202%。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，Fed 3月決議利率按兵不動機率如今達到94%，高於10日的不到八成。

美國總統川普執政下的美國經濟表現持續優於大多數經濟學家預期，亞特蘭大聯邦準備銀行GDPNow模型顯示，儘管聯邦政府寫下美國史上最長停擺紀錄，2025年美國經濟仍以3.7%的年率擴張。基於AI帶來投資與財政寬鬆可望拉抬成長，經濟學家對2026年美國經濟展望看法日趨樂觀。

川普期盼他提名的Fed下任主席華許（Kevin Warsh）能克服困難，在期中選舉前大幅調降美國利率。目前美國短期貸款利率為3.5%至3.75%，遠高於川普期望的1%，但經濟學家大多認為這個利率水準將點燃新一波通膨。

延伸閱讀

美國經濟

延伸閱讀

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

谷愛凌批川普被炎上 最挺台NBA球星怒轟「穿大陸戰袍的叛徒」

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

相關新聞

遠勝預期！美1月非農就業大增13萬人 美股期指、美元漲但美債重挫

美國勞工統計局11日公布，1月非農就業人口增加13萬人，表現遠優於市場預期的增加6.5萬人；失業率下滑至4.3%，市場原...

印尼暗示減產 鎳價漲不停

鎳價延續本周來的強勁漲勢，因生產大國印尼當局暗示大幅限縮鎳產量；高盛則指出，各國政府為因應供應震盪風險，正在囤積黃金以外的大宗商品，已升高商品價格的波動性。

亞股湧錢潮 指數衝高

MSCI新興市場股票指數11日改寫盤中歷史新高，MSCI亞洲股票指數同創紀錄，且表現持續勝過歐美大盤指數，主要拜人工智慧...

加密貨幣動能疲弱

比特幣11日一度大跌3.3%，至66,354美元，跌破67,000美元關卡，乙太幣也下挫逾3%，與同日創新高紀錄的亞洲和...

馬斯克新點子 月球蓋工廠規劃製造AI衛星

馬斯克9日對旗下人工智慧（AI）新創公司xAI員工表示，未來要在月球上蓋工廠，用來製造AI衛星，並將建造巨型彈射裝置，將...

微軟測試高溫超導體電纜 有利加快興建伺服器園區進度

微軟（Microsoft）正研究在資料中心使用高溫超導體電纜，新技術能提高電力傳輸的能源效率，有望加快在美國大規模興建伺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。