美1月就業數據報佳音 降息預期淡了

美國1月就業加速成長，表現遠優於預期，失業率也低於市場預估，顯示就業市場仍穩健，聯準會（Fed）今年降息預期隨之下降，市場認定下次降息時間從6月延後到7月。美元11日盤中走升，美國公債價格重挫，美國股市早盤則走揚，道瓊工業指數漲逾200點。

美國勞工統計局（BLS）11日公布，上月非農就業人口增加13萬人，增幅遠大於市場預期的6.5萬人，但去年12月數據下修為增加4.8萬人；今年1月失業率下滑至4.3%，市場原本預估會維持在4.4%。

零售和貨運等對人力需求因季節而異的產業，去年底檔期僱用的勞工比往年少，是1月非農就業人口增幅大於預期原因之一，因季節性僱用人數偏低可能帶動裁員人數下滑，進而放大就業人口增幅。

除了單月數據，BLS也公布截至2025年3月止的一年期間最終就業修正值，顯示美國這12個月就業成長經季節因素調整後總計下修89.8萬人，減幅略小於去年9月初估的91.1萬人，大致符合華爾街預期。

追蹤美元兌一籃子六種貨幣匯率的美元指數應聲翻紅，11日盤中最高上漲0.49%，報97.272；美債價格全面下跌，與價格走勢相反的殖利率攀升，10年期公債殖利率上漲5.7個基點，報4.202%。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，Fed 3月決議利率按兵不動機率如今達到94%，高於10日的不到八成。

美國總統川普執政下的美國經濟表現持續優於大多數經濟學家預期，亞特蘭大聯邦準備銀行GDPNow模型顯示，儘管聯邦政府寫下美國史上最長停擺紀錄，2025年美國經濟仍以3.7%的年率擴張。基於AI帶來投資與財政寬鬆可望拉抬成長，經濟學家對2026年美國經濟展望看法日趨樂觀。

川普期盼他提名的Fed下任主席華許（Kevin Warsh）能克服困難，在期中選舉前大幅調降美國利率。目前美國短期貸款利率為3.5%至3.75%，遠高於川普期望的1%，但經濟學家大多認為這個利率水準將點燃新一波通膨。