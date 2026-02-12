核融合籌資金額攀高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著核融合逐步邁向實現商業化，該產業的新創公司去年完成破紀錄數量的籌資交易，籌資金額達到2021年來最高。

據PitchBook數據，去年創投公司總共參與了43輪這類籌資，投資金額高達23億美元。由此可見，投資人對這項可望提供廉價、豐沛且無碳能源的技術達到經濟可行性，正寄予厚望。

雖然這個新興產業的資金來源仍大部分來自私人管道，但一些新創公司也已開始尋求向公開市場籌資。

加拿大公司General Fusion 1月表示，將透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併，成為首家上市的核融合專門公司，估值將達約10億美元，交易預計在今年中完成。TAE科技公司去年12月也宣布，將透過與川普媒體與科技集團（TMTG）合併尋求上市，使該公司估值達到60億美元。

數據提供商SPACInsider創辦人兼執行長文表示，「散戶投資人喜歡任何有未來感的東西。因此，即使這些公司還在非常遙遠的未來，散戶投資人也不害怕」。

目前還沒有一家私人核融合公司實現商業上可行的核融合技術。即便是業界領先企業，也都還在開發示範裝置的階段。抱持懷疑態度的人士警告，核融合仍是一項未經證實的技術，距離商業應用還有很長的路要走。

核融合 投資人

延伸閱讀

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

谷愛凌批川普被炎上 最挺台NBA球星怒轟「穿大陸戰袍的叛徒」

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

相關新聞

美股早盤／就業報告超旺！四大指數衝高 台積ADR飆3%

美國非農就業數據遠優於預期，外界估計經濟韌性將持續帶旺企業獲利，激烈美股11日早盤四大指數同步上漲。

遠勝預期！美1月非農就業大增13萬人 美股期指、美元漲但美債重挫

美國勞工統計局11日公布，1月非農就業人口增加13萬人，表現遠優於市場預期的增加6.5萬人；失業率下滑至4.3%，市場原...

又反悔了？川普考慮退出美加墨貿易協定 傳對幕僚問了這句話

美國總統川普據傳正在私下考慮退出北美貿易協議，為這項涉及美國、加拿大和墨西哥的協議的未來注入新的變數。

寒冬未結束…比特幣跌破67000美元關卡 投資人對加密幣信心不足

比特幣11日一度大跌3.3%，至66,354美元，跌破67,000美元關卡，乙太幣也下挫逾3%，與同日創新高紀錄的亞洲和...

印尼暗示減產 鎳價漲不停

鎳價延續本周來的強勁漲勢，因生產大國印尼當局暗示大幅限縮鎳產量；高盛則指出，各國政府為因應供應震盪風險，正在囤積黃金以外的大宗商品，已升高商品價格的波動性。

亞股湧錢潮 指數衝高

MSCI新興市場股票指數11日改寫盤中歷史新高，MSCI亞洲股票指數同創紀錄，且表現持續勝過歐美大盤指數，主要拜人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。