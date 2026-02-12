隨著核融合逐步邁向實現商業化，該產業的新創公司去年完成破紀錄數量的籌資交易，籌資金額達到2021年來最高。

據PitchBook數據，去年創投公司總共參與了43輪這類籌資，投資金額高達23億美元。由此可見，投資人對這項可望提供廉價、豐沛且無碳能源的技術達到經濟可行性，正寄予厚望。

雖然這個新興產業的資金來源仍大部分來自私人管道，但一些新創公司也已開始尋求向公開市場籌資。

加拿大公司General Fusion 1月表示，將透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併，成為首家上市的核融合專門公司，估值將達約10億美元，交易預計在今年中完成。TAE科技公司去年12月也宣布，將透過與川普媒體與科技集團（TMTG）合併尋求上市，使該公司估值達到60億美元。

數據提供商SPACInsider創辦人兼執行長馬文表示，「散戶投資人喜歡任何有未來感的東西。因此，即使這些公司還在非常遙遠的未來，散戶投資人也不害怕」。

目前還沒有一家私人核融合公司實現商業上可行的核融合技術。即便是業界領先企業，也都還在開發示範裝置的階段。抱持懷疑態度的人士警告，核融合仍是一項未經證實的技術，距離商業應用還有很長的路要走。