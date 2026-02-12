福特上季獲利不如預期

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

福特汽車上季獲利不如預期，並預估電動車部門可能還會再虧損三年，去年全球銷量也首度落後給陸廠比亞迪（BYD），但預測今年獲利與現金流都將好轉。

福特在10日美股盤後公布，去年第4季營收年減5%至459億美元，幾乎所有事業營收都下滑，但沒有市場料想那麼差；淨損達到創紀錄的111億美元，主要受減記電動車計畫資產拖累，經調整後每股盈餘為0.13美元，低於市場預測。

此外，福特去年汽車批發銷量減少近2%，降至不到440萬輛，低於比亞迪的460萬輛，確認比亞迪擠下福特，成為全球第六大汽車製造商。

財務長豪絲（Sherry House）表示，去年12月收到川普政府的通知，指稱關稅減免計畫只能從去年11月開始追溯，而非公司預期的去年5月，增添約9億美元額外成本，去年獲利也未能達成自家預期，去年全年關稅相關成本倍增至約20億美元。

福特預測，今年息前稅前盈餘將介於80億-100億美元，略高於分析師預估的87.8億美元；今年自由現金流預估介於50億-60億美元，也遠高於市場預期，提供樂觀看待未來的理由。

