馬斯克新點子 月球蓋工廠規劃製造AI衛星

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克在X上寫道：「SpaceX將重心轉向在月球打造可自我成長的城市，有望在十年內實現。」（美聯社）
馬斯克9日對旗下人工智慧（AI）新創公司xAI員工表示，未來要在月球上蓋工廠，用來製造AI衛星，並將建造巨型彈射裝置，將衛星送入太空，以取得超越對手的運算能力。

根據紐時取得的內部會議錄音，馬斯克在會議上說，在月球建立製造設施，有助xAI獲取比其他公司更強大的算力，儘管「難以想像那般規模的智慧會思考什麼」，但過程將「極其令人興奮」。

馬斯克去年12月在一場X Space對談中表示，「月球上最大的機會是製造太陽能電池與散熱器，凡重量大的設備，都可在月球生產；晶片很輕，或許仍來自地球」，「接著可利用質量彈射器（mass driver），每年將10億噸的AI衛星送入軌道」，「每年理論上可望部署100太瓦的AI算力」。

SpaceX自2002年創立以來，重心一直擺在火星殖民。不過，馬斯克9日談話將月球描述為通往火星的跳板，構想是：優先建設月球基礎設施、建立「自給自足的城市」，再前往火星，最終探索外星文明，而火星任務最快要等到2030年才能實現。

馬斯克的最新說法，引發外界質疑他對月球立場是否改變。不過，從他過往言論來看，月球任務更像是在為建立火星殖民地這個最終目標累積動能。

馬斯克8日在X上寫道：「SpaceX已將重心轉往在月球打造一座可自我成長的城市，因為這有望在十年內實現，火星則需20年以上。」他說，「首要事項是確保文明的未來，而月球是更快的選擇」，並補充說明，「但SpaceX仍將致力於打造火星城市，並計劃在約五至七年內開始行動」。

他曾說，建設火星的關鍵限制在於能夠例行性送入軌道的酬載規模。他說，「只有當行星每26個月對齊一次時，才可能前往火星，且單程費時六個月，而每十天就能發射一次前往月球，單程只需兩天，意味著我們可以更快完成月球城市的建設」。

馬斯克上周宣布將xAI與SpaceX合併，以推動在外太空建置AI資料中心的計畫。SpaceX正準備首次公開發行股票（IPO），最快6月辦理。針對xAI，馬斯克則強調，該公司成長速度領先同業，正進行組織調整。

近日兩名xAI共同創辦人相繼宣布離職，包含領導該公司推理團隊的吳宇懷（Tony Wu），以及多倫多大學電腦科學助理教授吉米‧巴（音譯，Jimmy Ba），後者對Grok 4模型的開發貢獻了關鍵性的研究。xAI在2023年創立時有12位共同創辦人，現已有半數退出。

