比特幣11日一度大跌3.3%，至66,354美元，跌破67,000美元關卡，乙太幣也下挫逾3%，與同日創新高紀錄的亞洲和新興市場股市形成鮮明對比，反映出投資人對加密幣普遍仍信心不足，反彈動能疲弱。

IG Australia分析師Tony Sycamore表示，上周比特幣爆大量下挫至6萬美元附近，應是恐慌性拋售後的低點，但後續推動繼續反彈的明確催化因素，顯然仍未顯現。儘管大型投資人已重新進場，但未能吸引更廣泛的買盤，使比特幣面臨進一步下跌風險。

彭博資訊報導，歷經數周賣壓後，所謂的「鯨魚錢包」上周增持大約5.3萬枚比特幣，是去年11月以來最大買進規模，確實有助比特幣價格回穩。根據彭博報價，2月6日比特幣一度跌到60,033美元，但本周最高曾回升到72,245.7美元。

然而，總體趨勢顯示市場仍不穩定，Glassnode數據顯示，扣除ETF和交易所，大型比特幣投資人過去一年為淨賣出，去年12月中旬至今，超過17萬枚、約值110億美元比特幣，從這些「鯨魚錢包」中流出。