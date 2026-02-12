亞股湧錢潮 指數衝高

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳苓／綜合外電

MSCI新興市場股票指數11日改寫盤中歷史新高，MSCI亞洲股票指數同創紀錄，且表現持續勝過歐美大盤指數，主要拜人工智慧與弱勢美元所賜。而新興市場表現突出，也吸引外資大舉加碼，1月淨流入額寫歷來同月新高。

MSCI新興市場股票指數11日一度漲1%，至1,565.05點，超越1月底的盤中歷史高點。從南韓到墨西哥和巴西，多地大盤指數均徘徊在紀錄高點附近。去年MSCI新興市場股票指數已繳出超過30%的漲幅。

MSCI亞洲股市1月漲7.5%，為2023年來最佳單月表現，本月11日再創高，領漲市場為以科技股為重的南韓與台灣；日股也因首相高市選舉大勝，持續走升。

美元持續走弱提供另一股順風，緩解了亞洲貨幣壓力，對高度依賴以美元計價進口的新興經濟體，是個利多。

Global X管理公司的投資策略師說，新興市場受惠於美元走弱，以及撤出美國科技股的輪動潮，全球資金轉往其他地區與產業，而AI資本開支預期，也嘉惠亞洲科技與半導體供應鏈。

據國際金融協會（IIF），新興市場1月淨流入989億美元，為歷來最高的同月淨流入額，同時也是2020年來最高的單月進帳。其中714億美元投資於債權證券、284億美元投入股票。

