印尼暗示減產 鎳價漲不停

鎳價延續本周來的強勁漲勢，因生產大國印尼當局暗示大幅限縮鎳產量；高盛則指出，各國政府為因應供應震盪風險，正在囤積黃金以外的大宗商品，已升高商品價格的波動性。

綜合路透與彭博資訊報導，倫敦金屬交易所（LME）三個月鎳期貨11日盤中跳漲2.5%至每公噸17,925美元，這種用於生產不銹鋼與充電電池的金屬，已連續四天上漲，攀升至近兩周高點。知情人士透露，印尼鎳礦商PT Weda Bay Nickel今年獲得的鎳礦產量配額僅有1,200萬噸，遠低於2025年的4,200萬噸。

鎳是印尼最大的外銷商品，當局為提振鎳價，已採取激進措施，主要透過縮減關鍵礦商的產量配額，以扭轉原先印尼鎳產量已提升至占全球約66%、造成供過於求的情勢。

印尼礦產及煤炭總局長特里（Tri Winarno）表示，今年政府分配的鎳礦產量配額介於2.6億-2.7億噸，雖高於原估的2.5億-2.6億噸，但與2025年的目標產量3.79億噸有顯著落差。

上海顧問業者Mysteel Global分析師范建元表示，儘管產量配額高於原先預估，但任何低於2.7億噸的配額，仍被視為有利於提振鎳價；他也說，產量分配應該會在3月前完成。

受投機買盤與地緣政治疑慮升高的拉抬，鎳價自去年12月中來已累計強漲逾25%，加入銅、黃金、白銀等各類金屬的廣泛漲勢。

隨著各國政府尋求規避地緣政治與金融風險，近年來央行的買盤助推金價大漲。高盛分析師指出，類似「保險」思維的策略，如今也出現在其他大宗商品市場。

他們在最新報告中寫道，「隨著部分風險管理政策逐步成形，一些大宗商品市場似乎正出現轉變，至少在短期內，已從單一的全球供需平衡，走向更具區域分割色彩的體系，這推高了（商品）波動加劇的風險。」

這種轉變源自近年一連串供應衝擊，例如2020年供應鏈中斷，以及2022年糧食與能源震盪後，各國政策制定者聚焦於確保取得關鍵原料，動用的措施包括課徵關稅、實施出口管制、扶植國內生產，及建立政府儲備。

這些措施共同重塑大宗商品市場結構，使商品價格對衝擊變得更為敏感。