美股早盤／就業報告超旺！四大指數衝高 台積ADR飆3%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股11日早盤開高走高，美國最新公布的就業報告意外強勁，激勵市場信心。美聯社
美股11日早盤開高走高，美國最新公布的就業報告意外強勁，激勵市場信心。美聯社

美國非農就業數據遠優於預期，外界估計經濟韌性將持續帶旺企業獲利，激烈美股11日早盤四大指數同步上漲。

道瓊工業指數11日早盤漲0.4%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數勁揚2%。

輝達走高1%、台積電ADR攀漲3%

美國1月非農就業增加13萬份工作，為一年多來最大增幅，失業率也意外下滑至4.3%，顯示勞動市場在2026年開年繼續回穩。但去年的就業數據遭到下修，平均每月僅增1.5萬份工作，遠低於先前公布的4.9萬份。

眼看勞動市場強健，市場如今估計，聯準會（Fed）未來幾個月更有可能按兵不動。40%以上預料，Fed到6月為止都不會降息，但多數人仍估計，到今年底為止將兩度下調利率。

投資公司Hirtle Callaghan的康格說，這份報告也許對股市有較大影響，就業暢旺，將支持資金從科技股，輪動至工業周期股與非必須消費股。

個股方面，Cloudflare衝高10%。企業重視網路韌性與應用程式的保護，促使該公司財報財測均優於預期。

網路券商Robinhood暴跌約10%，該公司受累於比特幣價格大跌，上季獲利下滑。

