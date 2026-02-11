遠勝預期！美1月非農就業大增13萬人 美股期指、美元漲但美債重挫
美國勞工統計局11日公布，1月非農就業人口增加13萬人，表現遠優於市場預期的增加6.5萬人；失業率下滑至4.3%，市場原本預估會維持在4.4%。
美國1月就業報告出爐後美國股市期貨盤中漲幅擴大，道瓊工業指數期貨漲204點或0.4%，標普500指數期貨也漲0.4%左右。追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣匯率的美元指數11日盤中由跌轉漲，上揚0.36%至97.147；美國公債價格全面大跌，與價格走勢相反的殖利率攀升，10年期公債殖利率跳升5.7個基點至4.202%。
