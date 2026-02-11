美元走貶、投資人靜候美國就業數據 亞股走揚

美元走貶，投資人在關鍵就業數據公布前對疲弱的美國消費數據進行評估，亞洲股市今天上漲。美國消費數據疲弱，升高市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）可能進一步降息的預期。

法新社報導，華爾街股市前一個交易日漲跌互見。因估值過高，同時投資人對於資金湧入人工智慧（AI）產業的憂心揮之不去，科技股回吐近期漲幅。

投資人同時也正等待本週末公布的通膨數據，這可能為聯準會3月政策會議前的動向提供更明確方向。

美國商務部昨天表示，美國去年12月零售銷售持平，11月則成長0.6%。此一數據讓聯準會下個月考慮調降借貸成本時有更多空間。

分析師表示，過去「壞消息就是好消息」的思維如今或許不再適用。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場不再對經濟數據疲弱自然利多股市這個邏輯作出一致性反應。深入了解可以發現到，圍繞著AI相關風險的憂慮明顯升高。」

港股恆生指數收漲0.3%，來到27266.38點。上證指數收漲0.1%，來到4131.98點。東京股巿因適逢日本「建國紀念日」休巿。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、馬尼拉股巿收漲。威靈頓股巿收跌。