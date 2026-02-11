快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

美元走貶、投資人靜候美國就業數據 亞股走揚

中央社／ 香港11日綜合外電報導
美元走貶，投資人在關鍵就業數據公布前對疲弱的美國消費數據進行評估，亞洲股市今天上漲。 示意圖／AI生成
美元走貶，投資人在關鍵就業數據公布前對疲弱的美國消費數據進行評估，亞洲股市今天上漲。 示意圖／AI生成

美元走貶，投資人在關鍵就業數據公布前對疲弱的美國消費數據進行評估，亞洲股市今天上漲。美國消費數據疲弱，升高市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）可能進一步降息的預期。

法新社報導，華爾街股市前一個交易日漲跌互見。因估值過高，同時投資人對於資金湧入人工智慧（AI）產業的憂心揮之不去，科技股回吐近期漲幅。

投資人同時也正等待本週末公布的通膨數據，這可能為聯準會3月政策會議前的動向提供更明確方向。

美國商務部昨天表示，美國去年12月零售銷售持平，11月則成長0.6%。此一數據讓聯準會下個月考慮調降借貸成本時有更多空間。

分析師表示，過去「壞消息就是好消息」的思維如今或許不再適用。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場不再對經濟數據疲弱自然利多股市這個邏輯作出一致性反應。深入了解可以發現到，圍繞著AI相關風險的憂慮明顯升高。」

港股恆生指數收漲0.3%，來到27266.38點。上證指數收漲0.1%，來到4131.98點。東京股巿因適逢日本「建國紀念日」休巿。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、馬尼拉股巿收漲。威靈頓股巿收跌。

美國 投資人 恆生指數
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

長榮航空開航台北-華盛頓 6月26日起直飛美國政治經濟核心

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

美國施壓古巴！油荒陷全面停電窘境 德國發布旅行警示

長榮航空6月26日直飛「桃園-華盛頓」航線 每周4班 即日起開放購票

相關新聞

美元走貶、投資人靜候美國就業數據 亞股走揚

美元走貶，投資人在關鍵就業數據公布前對疲弱的美國消費數據進行評估，亞洲股市今天上漲。美國消費數據疲弱，升高市場對於美國聯...

記憶體漲價…分析師估蘋果股價再飆24% iPhone 18可能調漲幅度曝光

記憶體價格節節攀升，已引發蘋果等科技公司成本將激增的憂慮。不過，分析師表示，聚焦於記憶體晶片價格持續飆漲的蘋果投資人其實...

OpenAI聊天機器人害用戶精神錯亂 GPT-4o挨告將除役

人工智慧(AI)公司OpenAI研發、簡稱GPT-4o的「生成型預訓練變換模型4多模態」(Generative Pre-...

馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億

馬斯克周二晚間對旗下人工智慧新創公司xAI的員工表示，未來要在月球上蓋工廠，用來製造AI衛星，並將建造巨型彈射裝置，將這...

AI帶來失業焦慮？專家：工作將重設而非消失 僅1%技能會被完全取代

全球大型招聘平台Indeed的首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）近日指出，全球就業市場正處於關鍵轉折點，勞...

2026全球生活成本榜單出爐 最貴不是瑞士、台灣排第57高於日本

線上資料庫「Numbeo」彙整各地的消費者價格感受、房地產價格與生活品質等相關指標，近日公布2026年各國生活成本指數。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。