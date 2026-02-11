記憶體漲價…分析師估蘋果股價再飆24% iPhone 18可能調漲幅度曝光

記憶體價格節節攀升，已引發蘋果等科技公司成本將激增的憂慮。不過，分析師表示，聚焦於記憶體晶片價格持續飆漲的蘋果投資人其實忽略大趨勢，看好蘋果股價在一個利多加持下將從目前水準上漲逾兩成。

Bernstein分析師紐曼（Mark Newman）估計，蘋果今年發表的下一代iPhone（暫稱iPhone 18）零組件成本可能增加15%，但這不構成擔心理由。紐曼認為今年將問世的Apple Intelligence及Siri 2.0，牽動蘋果股價力量更大，將蘋果股票目標價從325美元調升至340美元，意味蘋果股價可能從10日收盤水準上漲24%。

在蘋果與Google聯手整合裝置端基礎模型和Gemini人工智慧（AI）模型之際，Apple Intelligence將成為蘋果股價今年真正的催化劑。採取混合AI架構用意是在裝置上處理部分工作，需要大量運算的查詢則交給蘋果旗下Private Cloud Compute，紐曼認為這種設計將維護蘋果隱私與安全的競爭優勢。

紐曼也認為Apple Intelligence可望催生新一波用戶升級潮，因為AI功能日益增加的運算需求只能由較新硬體滿足。

Bernstein指出，2025年第2季以來行動動態隨機存取記憶體（DRAM）平均合約價格大漲237%，NAND快閃記憶體價格同一期間也漲七成。紐曼表示，零組件成本不斷上升可能帶動iPhone 18系列價格上漲15%，整體平均售價預料將上升12%，反映部分顧客改買較便宜機型的影響。

記憶體價格不斷上漲，可能在2027年第4季前導致iPhone毛利率下滑約1.5個百分點，但紐曼認為每股盈餘（EPS）受到的影響應相對輕微。