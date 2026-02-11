馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克周二表示，xAI擬在月球設廠製造AI衛星，並建造巨型彈射裝置將衛星送入太空，以取得更強運算能力。路透
馬斯克周二晚間對旗下人工智慧新創公司xAI的員工表示，未來要在月球上蓋工廠，用來製造AI衛星，並將建造巨型彈射裝置，將這些衛星送入太空，以取得遠超其他企業的運算能力。

根據紐約時報取得的內部會議錄音，馬斯克在會議上說：「你們必須上月球。」他形容，若能建立這座月球設施，將有助xAI獲取比其他公司更強大的算力，儘管「難以想像那種規模的智慧會思考什麼」，但過程將「極其令人興奮」。

馬斯克上周才宣布，將xAI與火箭公司SpaceX合併，以利推動在外太空建置AI資料中心。如今藍圖再擴大至月球基地，但未說明具體建造方式。此時SpaceX正準備IPO，最快可能6月登場。

月球並非SpaceX過去的焦點。該公司自2002年創立以來，重心放在火星殖民。不過馬斯克近期多次在社群平台X多次談及月球，在周二的談話中將月球描述為通往火星的跳板，他的構想是先在月球建立「自給自足的城市」，再前往火星，最終探索外星文明。

馬斯克也在會中談及X平台的業務，聲稱每月活躍用戶約6億，該數目尚未獲獨立驗證，並預期即將推出新服務，例如XMoney的銀行功能與獨立聊天應用程式，以吸引用戶每日使用，目標是每日活躍用戶數突破10億。

馬斯克過去對新技術推出的預測時有大膽且不準確的紀錄。但他強調xAI成長速度領先同業，正進行組織調整。

