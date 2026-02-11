快訊

西島隆弘宣布退出AAA！第4度動喉部手術 將長期專心療養

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

AI帶來失業焦慮？專家：工作將重設而非消失 僅1%技能會被完全取代

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Indeed首席經濟學家指出，多數工作不會因AI消失，而是轉向由人類主導、AI協助的「重設」模式。圖為美國求職者在企業徵才活動中排隊應徵。路透
Indeed首席經濟學家指出，多數工作不會因AI消失，而是轉向由人類主導、AI協助的「重設」模式。圖為美國求職者在企業徵才活動中排隊應徵。路透

全球大型招聘平台Indeed的首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）近日指出，全球就業市場正處於關鍵轉折點，勞動力供給日漸緊縮，技能需求快速轉變，人工智慧在職場中的角色持續擴大——然而發展並不平均，速度也不如部分媒體所暗示的那樣迅猛。

根據商業內幕報導，古德爾強調，當前勞動市場更接近「重設」，而非徹底「顛覆」。職位並未大量消失，但工作的執行方式正持續變化。

Indeed數據顯示，僅約四分之一職位可能面臨AI帶來的重大轉型，絕大多數工作（54%）將經歷「混合式改變」：AI輔助執行部分任務，人類仍掌握主導權。

在分析近2,900項技能後發現，目前不到1%能被完全取代，預估約46%的技能將經歷「逐項任務調整」，不會整組消失。未來員工將從執行細節轉向指揮AI，更專注於策略與判斷。

儘管討論熱烈，但AI應用仍處於早期階段：Indeed美國平台上僅有4%職缺提及AI，45%雇主完全未發布相關職位，顯示採用進程仍集中在少數大型科技企業。

古德爾總結，AI驅動的轉型將是漸進且不均衡的，成效不只取決於技術，更與組織策略密切相關。

Indeed觀察到，勞動市場正「降溫」而非「崩潰」，處於低招聘、低裁員的環境。職缺數量仍比疫前高52%，失業率微升至4.4%，離職率則回落至2014–2015年水準。

數據顯示，白領與遠端職位（如科技、行銷）壓力較大，初階職缺較疫前減少逾21%，增加青年就業難度。然而此趨勢早在生成式AI普及前已出現，主因是疫情期間的過度招聘。

古德爾提醒，企業領導人當前最應避免的錯誤，是將AI純粹視為降低成本的工具。她建議根據任務屬性，重新設計工作流程，強化人類獨有的判斷力、創造力與同理心，同時，招聘時重視潛力與適應力，不僅憑資歷選才。

職位 職缺
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

肋眼牛排怎麼挑？專家說選這個風味更豐富：上桌前千萬別切片

抗老專家造訪長壽島 驚見健康老人和健身房年輕人苦練差異

高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

相關新聞

2026全球生活成本榜單出爐 最貴不是瑞士、台灣排第57高於日本

線上資料庫「Numbeo」彙整各地的消費者價格感受、房地產價格與生活品質等相關指標，近日公布2026年各國生活成本指數。...

AI帶來失業焦慮？專家：工作將重設而非消失 僅1%技能會被完全取代

全球大型招聘平台Indeed的首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）近日指出，全球就業市場正處於關鍵轉折點，勞...

美國財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變

人工智慧（AI）威脅軟體業者的憂慮持續蔓延，最新受害者是美國財富管理業者。金融軟體供應商Altruist推出一款AI工具...

福特去年銷量遭比亞迪超越 預期電動車事業還會再虧三年

美國福特汽車（Ford）上季獲利不如預期，並預估電動車部門可能還會再虧損三年，去年全球汽車銷量也首度落後給中國大陸比亞迪...

三星2月25日發表AI旗艦Galaxy S26 料內建免貼膜防窺功能

三星電子周三表示，將於2月25日在美國舊金山舉辦的Galaxy Unpacked活動上發表最新一代Galaxy旗艦智慧手...

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調

美國總統川普在福斯商業頻道預錄的採訪中表示，美國利率應全球最低，但兩位今年都具有聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。