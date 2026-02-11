快訊

三星2月25日發表AI旗艦Galaxy S26 料內建免貼膜防窺功能

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
三星電子將於2月25日在美國舊金山發表最新一代Galaxy旗艦智慧手機。圖為首爾光化門廣場一面電子看板正播放Samsung Galaxy S25系列手機廣告。法新社
三星電子將於2月25日在美國舊金山發表最新一代Galaxy旗艦智慧手機。圖為首爾光化門廣場一面電子看板正播放Samsung Galaxy S25系列手機廣告。法新社

三星電子周三表示，將於2月25日在美國舊金山舉辦的Galaxy Unpacked活動上發表最新一代Galaxy旗艦智慧手機，預告新機將搭載強化的人工智慧（AI）功能，希望藉此推動用戶升級換代，為與蘋果iPhone及其他安卓陣營對手的競爭注入新動能。

該公司在聲明中表示，新款手機的推出標誌「AI時代邁入新階段，使AI體驗變得更個人化，且具適應性」。

這款新手機預計與過去幾代Galaxy系列非常相似。相較之下，蘋果近期表示iPhone 17系列的需求創下紀錄。該系列對高端機型進行了大幅重新設計，並首次推出超薄的iPhone Air。

消息人士透露，外界普遍預期新機為Galaxy S26。三星近期預告將為新手機加入一項螢幕防窺功能，用戶無須額外加貼防窺膜，即可防止他人從側邊窺視螢幕內容。

