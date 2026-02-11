OpenAI砸42兆買算力 拚IPO投資人疑慮升溫

快訊

中央社／ 舊金山10日專電
OpenAI正在募資，並傳出將在今年第4季進行首次公開募股（IPO）。美國媒體「財經內幕」分析，儘管部分投資人看好AI應用，但越來越多投資人擔憂它資本支出過於龐大，質疑能否實現損益平衡打上問號。

財經內幕（Business Insider）今天分析指出，美國人工智慧（AI）公司OpenAI承壓加劇。公司9日開始在美國對免費版、最低付費版用戶測試投放廣告，凸顯正在尋找更多的變現方式。OpenAI正在進行一場豪賭，對不少投資人來說不確定性很高。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）日前揭露高達1.4兆美元（約新台幣42兆元）的基礎設施布局，主要用於增加算力。隨著公司傳出年底上市，財務狀況也備受關注。

投資公司New Vintage Partners創辦人賈斯克（CharlesJaskel）認為，在AI這種變化極快的市場中，即使技術目前領先，優勢不一定會持續存在。知名的「富達投資」（Fidelity）投資組合經理諾伯爾（George Noble）將OpenAI形容為燒錢機器。

滙豐銀行（HSBC）研究人員在一份報告中指出，即便假設OpenAI的營收會因為模型與產品發展而大幅成長，到2030年公司仍將出現高達2070億美元的資金缺口。

財經內幕指出，OpenAI已簽署合約，未來幾年將使用超過30吉瓦（GW）的容量，規模接近去年整個產業用量的1/3；對OpenAI來說，這樣的支出有必要性。財務長佛萊爾（Sarah Friar）在一篇部落格文章中寫道，公司缺乏算力拖累了變現進度。

有部分投資人力挺，認為外界誇大了OpenAI所承擔的風險，其中一位OpenAI的投資人丘伊（EthanChoi）推算，每1吉瓦算力大約可帶來年營收100億美元；OpenAI在3年後約有14吉瓦的算力上線，意味著每年可能有1400億美元的潛在營收。

丘伊認為，AI應用空間非常大，幾乎將帶來無限可能的機會。

OpenAI預測2028年營收將達1000億美元，不少分析師質疑能否實現目標。

財經內幕指出，OpenAI在短短3年內達到200億美元營收，確實驚人；但單看賺多少錢並不夠，還要看資本支出，高額的基礎設施投資，恐難追上硬體效能進步飛快的速度。與此同時，OpenAI與對手Google、Anthropic的競爭態勢仍持續升溫。

阿特曼也不避諱地表示，這場AI競賽是一場高風險、高報酬的豪賭；這一把，有人會發大財，也一定有人會賠得很慘。

