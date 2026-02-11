快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星電子預期，記憶體晶片的強勁需求將一直維持到明年。路透
三星電子預期，記憶體晶片的強勁需求將一直維持到明年。路透

三星電子預期，記憶體晶片的強勁需求將一直維持到明年，主因為人工智慧（AI）帶動熱絡需求。

三星電子晶片部門科技長宋在赫在‌Semicon韓國也表示，客戶對於該公司下一代高頻寬記憶體（HBM）HBM4的回饋，一直都「令人非常滿意」。先前韓媒報導中國大陸長鑫存儲要擴產HBM，一度拖累三星電子和SK海力士股價11日下跌，但宋在赫表達對三星電子維持領先地位的信心，又激勵股價回升。

他說，HBM4的製造良率「不錯」，「很難用數字描述」良率，「但我能說情況非常好」，客戶也都對該晶片的效能「非常滿意」。

宋在赫表示，「我們可能已有一段時間都沒有以展示世界及技術，回應客戶需求，但現在應該要回歸到那個標準」，「我們現在正再度展示三星的真正能耐」。三星電子據傳本月稍後開始量產HBM4，並出貨給大客戶。

美國財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變

人工智慧（AI）威脅軟體業者的憂慮持續蔓延，最新受害者是美國財富管理業者。金融軟體供應商Altruist推出一款AI工具...

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調

美國總統川普在福斯商業頻道預錄的採訪中表示，美國利率應全球最低，但兩位今年都具有聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策投...

三星：記憶體晶片需求將一路強到2027年

三星電子預期，記憶體晶片的強勁需求將一直維持到明年，主因為人工智慧（AI）帶動熱絡需求。

日圓兌美元兩天共漲近2% 美元指數幾近持平

美國去年12月的零售銷售意外停滯，令美元兌主要貨幣周二（10日）走弱。日圓在日本首相高市早苗贏得選舉後，在周二連續第二個...

美商務部長：輝達出口H200至中國 須守「了解你的客戶」等許可條款

美國商務部長盧特尼克周二在聽證會上表示，輝達（Nvidia）「必須遵守」向中國銷售其第二先進人工智慧晶片的許可條款。

美國再鬆綁委內瑞拉石油制裁！開放設備技術進場 禁5國參與交易

路透報導，川普政府10日開放美國企業向委內瑞拉提供石油增產所需的設備與技術。

