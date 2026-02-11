解電力瓶頸 微軟評估高溫超導電纜 提升資料中心能源效率

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟評估採用高溫超導電纜，提升資料中心能源使用效率。示意圖。路透
微軟評估採用高溫超導電纜，提升資料中心能源使用效率。示意圖。路透

微軟表示，正評估在資料中心使用超導電纜，藉此提升能源效率，並可能加快其在美國大規模興建伺服器園區的進度。隨著大型科技公司為擴展人工智慧等技術，競相在全美建置巨型資料中心，美國老化的電力系統與供電受限，已拖慢相關建設與通電進度。

微軟指出，近期對高溫超導電纜的測試顯示，這類電纜在占用空間更小的情況下，仍可輸送與傳統電纜相同的電力。微軟雲端與人工智慧基礎建設部門CTO辦公室系統技術團隊負責人Husam Alissa表示，這項技術可在不擴大實體占地的前提下，提高電力密度，並有助於縮小電力傳輸基礎設施規模，降低對周邊社區的影響。

高溫超導電纜使用類陶瓷材料，其輸電效率高於目前廣泛使用的銅與鋁導體。若能部署這類目前尚未應用於資料中心的超導電纜，將有助縮短大型伺服器園區取得供電的時間，並在不擴建變電站等設施的情況下，提高設施內的用電密度。不過，微軟並未透露在超導技術上的投資金額，也未說明何時能實際導入資料中心。

美國政府研究顯示，到2028年，資料中心用電量可能占全美電力供應約12%，是四年前的三倍，意味未來將需要更多發電與輸電基礎設施。

目前興建中的單一資料中心園區，在單一地點的用電需求即可能超過1吉瓦（GW），約等同75萬戶家庭的用電量。

超導電纜技術已研發數十年，但長期受制於高昂成本與製造限制。微軟近年投資多家超導公司，其中包括位於麻州的電纜與冷卻系統業者VEIR。

VEIR去年完成7,500萬美元B輪融資，並測試以3百萬瓦高溫超導電纜，為模擬資料中心中的伺服器機櫃供電。該公司表示，先進超導電纜的體積與重量可比傳統電纜縮小並減輕逾十倍，有助壓縮資料中心的實體占地。

相關新聞

日圓兌美元兩天共漲近2% 美元指數幾近持平

美國去年12月的零售銷售意外停滯，令美元兌主要貨幣周二（10日）走弱。日圓在日本首相高市早苗贏得選舉後，在周二連續第二個...

美商務部長：輝達出口H200至中國 須守「了解你的客戶」等許可條款

美國商務部長盧特尼克周二在聽證會上表示，輝達（Nvidia）「必須遵守」向中國銷售其第二先進人工智慧晶片的許可條款。

美國再鬆綁委內瑞拉石油制裁！開放設備技術進場 禁5國參與交易

路透報導，川普政府10日開放美國企業向委內瑞拉提供石油增產所需的設備與技術。

黃金、白銀下跌 油價小幅走低

黃金價格在連漲兩天後，周二（10日）在每英兩5,000美元附近波動，收盤下跌0.64%。油價在震盪交投中也走低，國際油市...

台積電ADR續漲1.83% 較台北交易溢價21.51%

台積電ADR周二（10日）繼續上漲，漲幅1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。費城半導體指數同日...

標普500指數止步兩連漲、那指下挫 銷售疲軟後市場關注後續經濟數據

標普500和那斯達克指數周二收黑， 結束連續兩個交易日的上漲，道指則小幅上揚，連續第三個交易日創下收盤新高。投資人正在消...

