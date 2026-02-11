快訊

日圓兌美元兩天共漲近2% 美元指數幾近持平

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯率10日連兩個交易日走升，且漲幅擴大。路透
美國去年12月的零售銷售意外停滯，令美元兌主要貨幣周二（10日）走弱。日圓在日本首相高市早苗贏得選舉後，在周二連續第二個交易日上漲，在G-10貨幣中表現最佳，兌美元匯價盤中一度大漲逾1%。。

美國商務部周二公布的數據顯示，去年12月美國零售銷售意外地零成長，這為占美國經濟總量三分之二的消費支出帶來壓力。去年美國政府停擺導致數據發布延遲，目前相關機構仍在加緊補發數據。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數，已經連跌三個交易日，不過周二收盤跌幅只有0.02%，接近持平，報96.799。

外匯市場另在等待今（11）日的非農就業報告，以及周五通膨數據的公布。東方匯理G-10貨幣研究與策略主管Valentin Marinov說：「聯準會的反應機制，仍然主要受勞動力市場驅動，因此投資人將等待非農就業數據出爐，再判斷聯準會下一次降息時機。」

日圓兌美元匯率周二連兩漲，繼周一收盤升值0.85%後，周二再收漲0.96%，突破155，報154.39日圓兌1美元。周二盤中最高大漲1.17%。

高市早苗周日（8日）贏得選舉後，日圓周一就終結先前連跌六個交易日的頹勢，強勁走升。連兩天上漲後，日圓兌美元累計升值近1.9%。

高市的政策包括減稅和擴大財政支出，市場預期這些措施將提振經濟並推升股市，同時可能促使日本銀行（央行）採取更為鷹派的立場，種種因素均支撐日圓走強。

Insight Investment全球利率聯席主管Harvey Bradley指出，隨著高市早苗從相對財政保守的立場轉向支持精準且審慎的刺激措施，風險天平已向日銀進一步收緊政策傾斜。

日本財務大臣片山皋月周二就強調了，高市早苗不會改變食品銷售稅減免將在兩年後結束的立場。這項擬議的減稅措施，係屬暫時性質。

高市早苗 美國 貨幣 日圓匯率
