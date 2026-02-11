美商務部長：輝達出口H200至中國 須守「了解你的客戶」等許可條款

美國商務部長盧特尼克周二在聽證會上表示，輝達（Nvidia）「必須遵守」向中國銷售其第二先進人工智慧晶片的許可條款。

他說：「許可條款非常詳細，是與國務院共同制定的，輝達必須遵守這些條款。」當被問及是否相信中方會遵守對H200晶片的使用限制時，盧特尼克把問題推給美國總統川普

根據路透上周報導，輝達尚未同意關於其晶片在中國使用的若干擬議條件，包括「了解你的客戶」要求，這是要確保中國軍方無法獲取這些晶片。

輝達獲准向中國銷售核心人工智慧晶片，源於去年10月川普與習近平在南韓達成的貿易休戰協議。該協議包含美國承諾，將原訂針對數千家中國企業的美國技術出口禁令推遲一年實施。

當被問及周二的決定時，盧特尼克再次將相關問題推給川普，指中美「複雜關係」由川普和國務卿主導，「他們負責決策，我們執行他們的指示」。

盧特尼克補充說：「各方都清楚，關鍵礦產、稀土和磁鐵等已被武器化，因此這些議題的解決權限掌握在總統手中。」