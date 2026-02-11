輝能超級工廠動土 法官員讚許台法合作盼工業再興

台灣輝能科技在法國興建超級工廠，今天舉行動土儀式。主管工業事務的法國官員馬旦（Sébastien Martin）讚許台法之間是很好的夥伴關係；地方官員則盼再工業化帶來效益。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2023年宣布，專注研發製造固態電池的輝能將在北部城市敦克爾克（Dunkerque）建造超級工廠。

根據艾里賽宮（Elysée）公布的總統行程，馬克宏上午11時正好參訪敦克爾克附近的鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）一座工廠，當地周圍實施交通管制。

法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）出席輝能的動土儀式，他致詞時解釋，馬克宏另有要務，無法親自到場，由他代馬克宏問候現場賓客。

但輝能創辦人楊思枏向中央社記者透露，他在動土儀式舉行之前與馬克宏會面，馬克宏向他致意，表達非常期待輝能持續在當地發展下去，顯見非常重視這項計畫。

勒斯鳩在儀式後接受媒體聯訪時指出：「這裡發生的事非比尋常，我們正在打造『電池谷』，將讓法國、上法蘭西大區（Hauts-de-France）和敦克爾克地區在整個歐洲發揮影響力。10年前還沒有多少人相信，但我們證明自己有可能做到，法國有能力將整個生態系統再工業化，可在距離這裡不遠的地方製造車輛。」

工業事務權理部長馬旦（Sébastien Martin）也說，看到上法蘭西大區正成為法國、甚至歐洲層級的電動車之都，大家應該感到欣慰，後續也將努力確保未來車輛體現「歐洲優先」，也就是選擇歐洲製造、法國製造。

中央社記者另就台法合作向馬旦提問，他說：「這是很好的夥伴關係，法國歡迎外資，尤其是基於法國與他國夥伴關係的投資，有技術來到法國，這對法國經濟和工業都有利，對來法企業也有好處，因此是很好的夥伴關係。」

敦克爾克地區的克雷維克（Craywick）鎮長戴瑪德里（Pierre Desmadrille）受訪時說，這座工廠對當地發展和就業至關重要，因為它代表「再工業化」，這個地區原本就有工業區，如今企業帶著新技術回歸，就業將創造新的經濟活動，為地方帶來效益。

他還指出，這也是一扇歐洲櫥窗，可展現歐洲的獨特性，並擺脫對亞洲的依賴，「我指的是中國方面，例如中國的電池生產，或美國電池，藉由製造自己的電池，我們才有獨立性」。