輝能超級工廠動土 法官員讚許台法合作盼工業再興

中央社／ 敦克爾克10日專電
台灣輝能科技在法國興建超級工廠，10日舉行動土儀式，由創辦人兼執行長楊思枏（前左3）主持，法國經濟部長勒斯鳩（前左4）、工業事務權理部長馬旦（前左2）等出席。中央社
台灣輝能科技在法國興建超級工廠，今天舉行動土儀式。主管工業事務的法國官員馬旦（Sébastien Martin）讚許台法之間是很好的夥伴關係；地方官員則盼再工業化帶來效益。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2023年宣布，專注研發製造固態電池的輝能將在北部城市敦克爾克（Dunkerque）建造超級工廠。

根據艾里賽宮（Elysée）公布的總統行程，馬克宏上午11時正好參訪敦克爾克附近的鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）一座工廠，當地周圍實施交通管制。

法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）出席輝能的動土儀式，他致詞時解釋，馬克宏另有要務，無法親自到場，由他代馬克宏問候現場賓客。

但輝能創辦人楊思枏向中央社記者透露，他在動土儀式舉行之前與馬克宏會面，馬克宏向他致意，表達非常期待輝能持續在當地發展下去，顯見非常重視這項計畫。

勒斯鳩在儀式後接受媒體聯訪時指出：「這裡發生的事非比尋常，我們正在打造『電池谷』，將讓法國、上法蘭西大區（Hauts-de-France）和敦克爾克地區在整個歐洲發揮影響力。10年前還沒有多少人相信，但我們證明自己有可能做到，法國有能力將整個生態系統再工業化，可在距離這裡不遠的地方製造車輛。」

工業事務權理部長馬旦（Sébastien Martin）也說，看到上法蘭西大區正成為法國、甚至歐洲層級的電動車之都，大家應該感到欣慰，後續也將努力確保未來車輛體現「歐洲優先」，也就是選擇歐洲製造、法國製造。

中央社記者另就台法合作向馬旦提問，他說：「這是很好的夥伴關係，法國歡迎外資，尤其是基於法國與他國夥伴關係的投資，有技術來到法國，這對法國經濟和工業都有利，對來法企業也有好處，因此是很好的夥伴關係。」

敦克爾克地區的克雷維克（Craywick）鎮長戴瑪德里（Pierre Desmadrille）受訪時說，這座工廠對當地發展和就業至關重要，因為它代表「再工業化」，這個地區原本就有工業區，如今企業帶著新技術回歸，就業將創造新的經濟活動，為地方帶來效益。

他還指出，這也是一扇歐洲櫥窗，可展現歐洲的獨特性，並擺脫對亞洲的依賴，「我指的是中國方面，例如中國的電池生產，或美國電池，藉由製造自己的電池，我們才有獨立性」。

馬克宏 法國 電池
相關新聞

美國財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變

人工智慧（AI）威脅軟體業者的憂慮持續蔓延，最新受害者是美國財富管理業者。金融軟體供應商Altruist推出一款AI工具...

日圓兌美元兩天共漲近2% 美元指數幾近持平

美國去年12月的零售銷售意外停滯，令美元兌主要貨幣周二（10日）走弱。日圓在日本首相高市早苗贏得選舉後，在周二連續第二個...

美商務部長：輝達出口H200至中國 須守「了解你的客戶」等許可條款

美國商務部長盧特尼克周二在聽證會上表示，輝達（Nvidia）「必須遵守」向中國銷售其第二先進人工智慧晶片的許可條款。

美國再鬆綁委內瑞拉石油制裁！開放設備技術進場 禁5國參與交易

路透報導，川普政府10日開放美國企業向委內瑞拉提供石油增產所需的設備與技術。

黃金、白銀下跌 油價小幅走低

黃金價格在連漲兩天後，周二（10日）在每英兩5,000美元附近波動，收盤下跌0.64%。油價在震盪交投中也走低，國際油市...

台積電ADR續漲1.83% 較台北交易溢價21.51%

台積電ADR周二（10日）繼續上漲，漲幅1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。費城半導體指數同日...

