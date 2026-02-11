快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉卡維馬斯的馬拉開波湖上，可見鑽油平台與抽油機。路透
委內瑞拉卡維馬斯的馬拉開波湖上，可見鑽油平台與抽油機。路透

路透報導，川普政府10日開放美國企業向委內瑞拉提供石油增產所需的設備與技術。

財政部外國資產管制辦公室10日發布通用許可，允許提供美國貨品、技術、軟體和服務，用於委內瑞拉的石油與天然氣勘探、開發或生產。有了這項許可，全球最大油田服務公司施蘭卜（SLB）與油田服務巨頭哈里伯頓（Halliburton）將可至委內瑞拉協助油氣開採作業。

自美軍1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛以來，華府逐步放寬對委內瑞拉油業的制裁。此前，美方已核發數項通用許可，以促進委內瑞拉石油的出口、儲存、進口與銷售。

這項最新許可不授權在委內瑞拉成立新合資企業或實體，以勘探或生產石油和天然氣；且不允許涉及俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和中國大陸等實體的交易，一般適用於美國公司。

路透指出，石油鑽探業者需要美方授權，才能在委內瑞拉使用專門設備，並進口擴大委油產量所需的鑽井平台；委內瑞拉目前產量接近每日100萬桶。美國能源資訊署10日表示，委內瑞拉原油產量在未來幾個月可能最多增加20%。

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的許多合作夥伴與客戶，包括雪佛龍、西班牙國家石油公司（Repsol）、義大利石油集團埃尼（ENI），以及煉油業者印度信實工業（Reliance Industries），已申請個別許可，以擴大產量或出口。

消息人士表示，大量公司向美國政府提出個別申請，使擴大出口與讓投資迅速進入當地的計畫進度延宕。

外界預期，美政府很快會開放更廣泛許可，允許更多美國石油公司在委內瑞拉進行鑽探。

美國再鬆綁委內瑞拉石油制裁！開放設備技術進場 禁5國參與交易

路透報導,川普政府10日開放美國企業向委內瑞拉提供石油增產所需的設備與技術。

