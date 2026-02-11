快訊

Alphabet發債規模擴至近320億美元 信貸市場仍買單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Alphabet為AI擴大舉債，全球發債規模擴至近320億美元。路透
Google母公司Alphabet發債規模擴大，顯示科技巨擘為搶攻人工智慧所需資金持續攀升，也凸顯信貸市場的強烈承接力道。繼周一完成200億美元債券發行後，Alphabet在不到24小時內追加新交易，整體發債金額接近320億美元，刷新市場對其融資胃口的認知。

最新發展來自歐洲市場。Alphabet周二發行英鎊與瑞士法郎計價債券，雙雙改寫各自市場的企業債發行紀錄；其中英鎊交易總額達55億英鎊，瑞士法郎計價債券規模約30.6億瑞士法郎。

英鎊案中最受矚目的是一檔極為罕見的100年期債券。這是自網路泡沫時代以來，科技公司首次發行此一超長年期債務。該檔世紀債券規模為10億英鎊，吸引近10倍的認購需求，定價僅較英國10年期公債高出1.2個百分點；最短天期的三年期債券，利差則較英國公債高45個基點。

市場需求火熱，使得這波歐洲交易得以迅速消化，反映投資人對於引領AI浪潮的科技龍頭所發行高品質債券興趣濃厚。Alphabet上周才在財報中表示，今年資本支出上看1,850億美元，較去年倍增。

不只Alphabet，整個產業的融資需求都在快速放大。甲骨文（Oracle）日前完成250億美元發債，吸引1,290億美元認購；Meta Platforms與Microsoft也已公布2026年的龐大投資計畫。摩根士丹利預估，今年超大規模雲端業者的借款總額可能達4,000億美元。

Alphabet與甲骨文都採取行動以緩解投資人對供給過多的疑慮。Alphabet分散布局多個承接結構不同、投資人基礎各異的債市，在不集中衝擊單一市場的情況下募集大額資金；甲骨文則限制交易規模，以降低湧入市場的債券量。

