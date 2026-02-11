AI巨浪衝擊金融產業 美資產管理公司股價大跌

美股3大指數今天漲跌互見，不過AI巨浪今天衝擊金融服務業，嘉信理財與交易商利普樂金融集團（LPL Financial）等股價大跌。分析師認為，資產管理業並未出現本質變化，但受AI題材影響的產業都很脆弱。

美國道瓊工業指數今天守住5萬點關卡，人工智慧浪潮繼續衝擊商業功能可能被取代的行業，投資理財相關業者股價10日顯著下挫。

市場認為AI將協助民眾投資及資產管理，傳統投顧的功能降低，衝擊金融諮詢服務業的營利前景。

綜合性資產管理暨投資顧問公司嘉信理財集團（Charles Schwab）大跌7.42%、雷蒙詹姆斯（Raymond James）跌幅達8.75%、阿默普萊斯金融（Ameriprise Financial）下跌6.21%、摩根士丹利（Morgan Stanley）下跌2.45%。

美國AI業者近期推出稅務計畫軟體，從高資產人士到一般上班族，都可使用人工智慧高效處理繁雜的申報及節稅程序，其中以資產保管平台Altruist推出的Hazel最受矚目，企業與使用者可透過AI功能一站完成開戶、交易、資產保管、結算與稅務等功能。

大型獨立經紀交易商利普樂金融集團10日大跌8.31%，金融資訊業者標普全球（S&P Global）下跌7.42%。

AI能否取代資產管理服務看法見仁見智，但功能可能遭AI取代產業的市值近期大幅震盪，從軟體、法律金融資訊服務到資產管理等產業，股價大幅走低。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述Citizens銀行金融科技研究主任萊恩（Devin Ryan）提供客戶的說明指出，金融業營運基礎並未出現太多改變，但面臨AI題材的都很脆弱。