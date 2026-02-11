快訊

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

AI巨浪衝擊金融產業 美資產管理公司股價大跌

中央社／ 紐約10日專電

美股3大指數今天漲跌互見，不過AI巨浪今天衝擊金融服務業，嘉信理財與交易商利普樂金融集團（LPL Financial）等股價大跌。分析師認為，資產管理業並未出現本質變化，但受AI題材影響的產業都很脆弱。

美國道瓊工業指數今天守住5萬點關卡，人工智慧浪潮繼續衝擊商業功能可能被取代的行業，投資理財相關業者股價10日顯著下挫。

市場認為AI將協助民眾投資及資產管理，傳統投顧的功能降低，衝擊金融諮詢服務業的營利前景。

綜合性資產管理暨投資顧問公司嘉信理財集團（Charles Schwab）大跌7.42%、雷蒙詹姆斯（Raymond James）跌幅達8.75%、阿默普萊斯金融（Ameriprise Financial）下跌6.21%、摩根士丹利（Morgan Stanley）下跌2.45%。

美國AI業者近期推出稅務計畫軟體，從高資產人士到一般上班族，都可使用人工智慧高效處理繁雜的申報及節稅程序，其中以資產保管平台Altruist推出的Hazel最受矚目，企業與使用者可透過AI功能一站完成開戶、交易、資產保管、結算與稅務等功能。

大型獨立經紀交易商利普樂金融集團10日大跌8.31%，金融資訊業者標普全球（S&P Global）下跌7.42%。

AI能否取代資產管理服務看法見仁見智，但功能可能遭AI取代產業的市值近期大幅震盪，從軟體、法律金融資訊服務到資產管理等產業，股價大幅走低。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述Citizens銀行金融科技研究主任萊恩（Devin Ryan）提供客戶的說明指出，金融業營運基礎並未出現太多改變，但面臨AI題材的都很脆弱。

資產 理財 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰銀亞資高雄專區設分行

法人展望 股優於債

009817掛牌 投資日房產

法巴、彰銀進駐高雄專區 瞄準高資產客戶商機 財管競爭升溫

相關新聞

日圓兌美元兩天共漲近2% 美元指數幾近持平

美國去年12月的零售銷售意外停滯，令美元兌主要貨幣周二（10日）走弱。日圓在日本首相高市早苗贏得選舉後，在周二連續第二個...

美商務部長：輝達出口H200至中國 須守「了解你的客戶」等許可條款

美國商務部長盧特尼克周二在聽證會上表示，輝達（Nvidia）「必須遵守」向中國銷售其第二先進人工智慧晶片的許可條款。

美國再鬆綁委內瑞拉石油制裁！開放設備技術進場 禁5國參與交易

路透報導，川普政府10日開放美國企業向委內瑞拉提供石油增產所需的設備與技術。

黃金、白銀下跌 油價小幅走低

黃金價格在連漲兩天後，周二（10日）在每英兩5,000美元附近波動，收盤下跌0.64%。油價在震盪交投中也走低，國際油市...

台積電ADR續漲1.83% 較台北交易溢價21.51%

台積電ADR周二（10日）繼續上漲，漲幅1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。費城半導體指數同日...

標普500指數止步兩連漲、那指下挫 銷售疲軟後市場關注後續經濟數據

標普500和那斯達克指數周二收黑， 結束連續兩個交易日的上漲，道指則小幅上揚，連續第三個交易日創下收盤新高。投資人正在消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。