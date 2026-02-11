輝能超級工廠動土 法經長盼台法合作電池早日量產

台灣輝能科技在法國投資超級工廠，今天在創辦人兼執行長楊思枏主持下舉行動土儀式。法國經濟部長勒斯鳩親自出席，期許早日看到台灣設計、在地製造的電池量產。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2023年宣布，專注研發製造固態電池的輝能將在北部城市敦克爾克（Dunkerque）建造超級工廠，他對這項投資案極為重視，數度與楊思枏會面。

根據輝能提供的新聞稿，馬克宏說，輝能選擇敦克爾克建造其第一座歐洲電池超級工廠，讓法國感到自豪，這不僅在當地創造就業機會，也支持法國經濟去碳化。

楊思枏向中央社記者透露，他在動土儀式舉行之前，與在敦克爾克附近參訪另一座工廠的馬克宏會面，馬克宏向他致謝，並表達非常期待輝能作為減碳工業持續在當地發展下去；楊思枏則對他說，希望聯合歐洲產業形成「歐洲隊」，真正拿回歐洲在電池方面的自主權。

駐法代表郝培芝、駐法代表處經濟組組長吳嘯吟等台灣受邀賓客，以及勒斯鳩（Roland Lescure）、工業事務權理部長馬旦（Sébastien Martin）、上法蘭西大區（Hauts-de-France）首長貝特宏（XavierBertrand）、敦克爾克大港董事長喬治（MauriceGeorges）等數百人見證動土儀式。

楊思枏說，輝能在敦克爾克的製造系統，基礎為超流體化無機固態電解質技術，目標是在2028年達到第4代電池產能達0.8 GWh（吉瓦時），2030年達到4GWh，2032年達到12 GWh，並持續擴展至48 GWh。

勒斯鳩致詞時表示，「今天對法國工業是非常重要的一天」，除了輝能超級工廠動土之外，他稍早與馬克宏參訪敦克爾克附近的鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）工廠，那裡即將建造一座巨型電弧爐，以在法國生產鋼鐵。

勒斯鳩接受媒體聯訪時指出：「這裡發生的事非比尋常，我們正在打造『電池谷』，將讓法國、上法蘭西大區和敦克爾克地區在整個歐洲發揮影響力。」

致詞結束後，楊思枏、勒斯鳩、馬旦等人在攝氏11度左右的戶外，用綁著紅緞帶的金鏟子為這座超級工廠動土。

郝培芝受訪時表示，台灣和全球各國在新的發展脈絡下，都力行產業自主化、強調經濟安全，同時尋求戰略合作夥伴關係，而輝能在法國設廠，正是建立這種關係的一個象徵，是很重要的里程碑，也代表台灣在與全球的經貿合作上，不是只有半導體，還有重要的能源技術。

她還說，當前生產鏈出現碎片化、區域化的趨勢，法國也在這樣的脈絡中重新思考產業自主性，因此提出「法國2030」投資計畫，並推動再工業化及去碳化，而台灣可在法國尋求安全戰略合作夥伴時扮演重要角色，對台灣而言也是選擇以在地製造連結歐洲市場的戰略性改變。

輝能計畫規模將達52億歐元（約新台幣1948億元），預計創造3000個就業機會，間接工作機會更達1萬2000個。

固態電池在競爭激烈的電動車市場中至關重要，這種電池不可燃，且更輕、更小、續航力更強，充電也更快速。

敦克爾克曾是重要鋼鐵工業城市，如今法國正將它打造成「電池谷」。除了輝能之外，法國新創企業Verkor的超級工廠去年12月剛落成；法國歐安諾集團（Orano）與中國廈鎢新能（XTC）合資成立Neomat以生產電池材料等。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）去年12月發布報告指出，敦克爾克發展的兩大動力，一方面是傳統重工業去碳化及轉型，另一方面就是圍繞電池價值供應鏈建設新廠。

報告評估敦克爾克在歐洲具有優越地理位置，不僅坐擁深水港、鐵路和公路，其工業城市的歷史背景讓許多技術人員聚集在此，也有可供工業開發的充足土地和低碳電力，是法國振興工業的一張好牌。