快訊

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

高金素梅前辦公室主任張俊傑涉3案 北檢複訊2小時聲押禁見

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

FDA拒收莫德納流感疫苗申請 試驗設計遭質疑 盤後股價重挫9%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國食品藥物管理局拒絕審查對莫德納（Moderna）實驗性流感疫苗mRNA-1010的上市申請，理由是臨床試驗設計不管標準。美聯社
美國食品藥物管理局拒絕審查對莫德納（Moderna）實驗性流感疫苗mRNA-1010的上市申請，理由是臨床試驗設計不管標準。美聯社

美國食品藥物管理局（FDA）拒絕審查對莫德納（Moderna）實驗性流感疫苗mRNA-1010的上市申請，理由是臨床試驗設計未符合「充分且受良好控制」的標準。消息公布後，莫德納股價盤後一度重挫9%。

莫德納表示，FDA在拒絕受理的函件中並未指出該疫苗存在任何具體的安全性或有效性疑慮，僅反對其臨床試驗設計，儘管該設計先前已與FDA疫苗主管單位充分討論並獲同意。

FDA質疑莫德納選擇以已核准的標準劑量流感疫苗作為對照，認為這「未能反映最佳可得的照護標準」。FDA因此認定，該研究未符合其對「充分且受良好控制」試驗的定義。

莫德納反駁這項說法，指出食品藥物管理局的法規與指引並未要求臨床試驗必須使用最先進或最高劑量的疫苗作為對照組。

莫德納去年表示，mRNA-1010疫苗的保護力比葛蘭素史克（GSK）一款已核准的年度流感疫苗高出26.6%。

這家疫苗製造商表示，已要求與監管機關會面，以了解後續方向。

此時正值美國免疫政策近一年出現重大轉向。衛生部長小羅勃甘迺迪上任後，監管立場趨嚴；他是知名的疫苗懷疑論者。莫德納周二特別點名FDA最高疫苗監管官員Vinay Prasad，他目前掌管生物製劑評估與研究中心（CBER），長期公開主張收緊疫苗監管，近期還將兒童死亡與新冠疫苗連結在一起。

莫德納執行長Stéphane Bancel強調，全面審查一款以FDA核准疫苗作對照、且事前獲得共識的流感疫苗，不應成為爭議。

莫德納表示，此事不影響2026年財測。該疫苗目前在歐盟、加拿大與澳洲受理審查，最早可能在2026年底至2027年初獲得批准。

流感疫苗 莫德納 臨床
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄公費流感疫苗剩1千劑 春節加開逾千診次門診應戰

流感疫情持續降溫 日韓卻持續流行、南韓爆B流升溫

亞諾法開發疫苗 添利器

非法禽流感疫苗藏風險 雲林縣府：防疫才是王道

相關新聞

黃金、白銀下跌 油價小幅走低

黃金價格在連漲兩天後，周二（10日）在每英兩5,000美元附近波動，收盤下跌0.64%。油價在震盪交投中也走低，國際油市...

台積電ADR續漲1.83% 較台北交易溢價21.51%

台積電ADR周二（10日）繼續上漲，漲幅1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。費城半導體指數同日...

標普500指數止步兩連漲、那指下挫 銷售疲軟後市場關注後續經濟數據

標普500和那斯達克指數周二收黑， 結束連續兩個交易日的上漲，道指則小幅上揚，連續第三個交易日創下收盤新高。投資人正在消...

微軟暴跌！軟體股金融海嘯以來最慘 為何慘遭拋售？

軟體股繳出金融海嘯以來，最慘烈的單月表現。發生什麼事？是被誤殺了嗎？

2026全球名家瞭望／多邊主義未消失的年代

目前約50個國家出現衝突、關稅戰成新常態、全球經濟增速放緩至幾個世代以來最慢。時序進入2026年，仍似乎鮮有值得喝采的事...

Alphabet大發債 市場埋單

鑒於人工智慧（AI）領域空前的競爭與資本需求，科技巨頭正掀起大規模融資浪潮。最新案例是字母公司（Alphabet）不僅成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。