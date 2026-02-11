黃金、白銀下跌 油價小幅走低

黃金價格在連漲兩天後，周二（10日）在每英兩5,000美元附近波動，收盤下跌0.64%。油價在震盪交投中也走低，國際油市正在等待美國與伊朗的談判進展，以及美國最新經濟數據。

紐約黃金現貨價格周二盤中最低下跌1.38%，跌破5,000美元，收盤是跌幅縮小至0.64%，站回5,000美元之上，報每英兩5,025.45美元。今（11）日亞洲早盤、台北時間上午8:40小幅上漲約0.4%。

黃金市場也在美國就業和通膨數據公布之前，進行盤整。這些經濟數據或能為美國聯準會（Fed）的利率前景，提供更多線索。

專家表示，支撐黃金多年漲勢的諸多因素仍然存在，包括地緣政治風險加劇、央行持續大量買入以及利率走低等等。瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele就在報告中寫道：「近期的波動，讓有些人質疑黃金做為地緣政治和市場波動避險工具的價值。但我們認為，這種擔憂被誇大了，黃金的漲勢將會恢復。」

白銀現貨價格周二在周一上漲7.15%後，收盤時也反轉下跌3.1%，報每英兩80.8096美元。與黃金一樣，今天亞洲早盤、台北時間上午8:40反彈上漲約1%。

渣打銀行說，資金外流使白銀短期內易出現波動，需要密切關注，但供應不足的市場狀況，預示未來數月將出現反彈。

油價方面，周二結束兩連漲，市場觀望美國與伊朗的外交談判進展，解讀中東石油供應的各種風險訊號。同時，也等著看美國經濟數據和原油庫存數據帶來的指引。

布蘭特原油期貨周二下跌0.24美元或0.35%，收於每桶68.80美元；美國西德州原油期貨下跌0.40美分或0.62%，收於每桶63.96美元。

美國與伊朗談判進展周二相互矛盾消息不斷出現。先是傳出阿曼外交部長Badr Albusaidi說，美伊的討論富有成效，油價聞訊下跌。幾分鐘後，Axios則是報導，如果在伊朗核計畫及其他問題上的談判失敗，美國總統川普可能會向中東派遣第二艘航空母艦，油價隨即收復部分失土。

能源諮詢公司Gelber & Associates分析師指出，交易員在美伊談判有更明確的訊號之前，加上等候最新庫存數據公布，對押注任何方向都持觀望態度。

PVM經紀公司石油分析師Tamas Varga表示，市場仍聚焦伊朗與美國之間的緊張關係，除非出現供應中斷的具體跡象，否則油價可能開始走低。

全球約五分之一的石油消費需經由阿曼與伊朗之間的荷姆茲海峽運輸，該地區局勢出現任何緊張升級，都將對全球石油供應構成重大風險。