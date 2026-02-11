輝達H200晶片出口至中國 美方強調嚴格管制使用條件

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天在聽證會上指出，輝達公司（Nvidia）「必須接受」向中國銷售其第二先進人工智慧（AI）晶片所適用的授權條款。

盧特尼克表示：「這些授權條款非常詳細，是與國務院共同制定，輝達必須遵守這些條款。」

當他被問及是否信任中國會遵守對這款H200晶片使用上的限制時，盧特尼克將問題交由美國總統川普回應。

路透社上週報導，輝達尚未同意美方所提出、針對在中國使用晶片的相關條件，包括「認識你的客戶」（Know-Your-Customer，KYC）要求，這種要求目的在確保中國軍方無法取得這些晶片。

允許輝達向中國銷售高價值AI晶片的決定，是川普與中國國家主席習近平去年10月於韓國促成貿易休戰後所做出。協議內容包括美方承諾延後一年實施禁止美國技術出口至數千家中國企業的規定。

今天被問到這項決定時，盧特尼克再次將責任歸於川普，表示美中之間的「複雜關係」掌握在川普總統與國務卿手中。他表示：「他們協助我們、指示我們，而我們依照他們的方向行事。」

他還說：「我們都很清楚關鍵礦產、稀土與磁鐵被武器化的問題，這些議題要如何解決，最終仍在總統手中。」

川普 盧特尼克 美國
