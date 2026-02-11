台積電ADR續漲1.83% 較台北交易溢價21.51%
台積電ADR周二（10日）繼續上漲，漲幅1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。費城半導體指數同日則是下跌0.68%。
周二美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲52.27點或0.10%，收在50,188.14點；標普500指數下跌23.01點或0.33%，收在6,941.81點；那斯達克指數下跌136.19點，或0.59%，收在23,102.48點。
台灣加權股價指數上漲668.35點，收在33,072.97點，台積電（2330）上漲65元或3.58%，收在1,880元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,284.38, +1.83, 1,880.00, +21.51
聯電, UMC, 62.55, -1.39, 62.40, +0.24
日月光, ASX, 354.89, +1.53, 344.00, +3.17
中華電, CHT, 132.96, +0.79, 132.50, +0.35
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
