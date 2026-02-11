快訊

高雄博田醫院「代刀」爭議 院長謝榮豪100萬元交保

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

零售數據轉弱推升降息預期 美股收盤漲跌互見

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市今天走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。

道瓊工業指數上漲52.27點或0.10%，收報50188.14點。

標普500指數下滑23.01點或0.33%，收在6941.81點。

那斯達克指數下挫136.19點或0.59%，收23102.48點。

費城半導體指數下跌55.45點或0.68%，收8107.13點。

指數 美國 半導體
