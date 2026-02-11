美12月零售銷售持平 低於市場預期

因美國政府局部停擺延期公布的數據顯示，去年12月零售銷售數據較前月持平、不如市場預期，外界正緊盯美國民眾消費力道，這是驅動經濟成長的重要指標。

法新社報導，美國商務部今天公布，去年12月整體零售銷售額為7350億美元，與前月相比持平，低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）與華爾街日報（TheWall Street Journal）訪調分析師預估的0.4%增幅，也比11月的0.6%增幅趨緩。

報告指出，12月零售銷售額年增2.4%，但增速較11月明顯放緩，民眾在汽車經銷商、家具行、電子產品商店以及餐廳和酒吧在內多個項目的消費同步下滑。

汽車經銷商銷售較前月小幅下滑0.2%，家具行銷售減少0.9%，餐廳和酒吧銷售微降0.1%。不過，消費者對日用品的支出續增。