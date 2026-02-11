歐洲議會通過2040年氣候目標 碳排要比1990年減少90%

中央社／ 史特拉斯堡10日綜合外電報導

歐洲議會今天以413票對226票通過歐洲聯盟（EU）雄心勃勃2040年氣候目標，力拚溫室氣體排放量較1990年水準劇減90%，這是歐盟能否在本世紀中葉實現碳中和的重大里程碑。

法新社報導，由於義大利等若干歐盟成員國對於這項目標仍有疑慮，因此歐洲議會（EuropeanParliament）通過的最終條文做了妥協，有彈性允許5%的排放減量可由從歐盟以外地區購得的碳權來計算。這項目標將待歐盟各成員國做最後批准。

未來若歐盟有需要，最終可再對成員國開放5%的額度用國際碳市場購買的碳權來滿足各自碳排目標。

此外，在波蘭和匈牙利施壓下，最終協議版本將道路運輸與建築物供暖的碳排交易制度上路時間延後1年至2028年，儘管一些成員國仍爭取再往後延。

歐盟的溫室氣體排放量雖僅次於中國、美國與印度，但在全球主要排放國當中對氣候行動的投入程度卻最高，在2023年已達到較1990年碳排水準減少37%。

如今儘管歐盟在2040年氣候目標上做了讓步，但仍稱得上是全球對抗氣候暖化的領導者，並持續呼籲國際夥伴加緊相關努力。

歐盟 碳排 歐洲議會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2025清廉印象指數 歐盟貪腐程度低…但改革幾乎停滯

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

歐盟2024年人口販運統計 性剝削占46% 強迫勞動約37%

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

相關新聞

台北房價狂勝東京蛋黃區！在日置產外國買家六成是台灣人

日本國土交通省調查顯示，2024年在東京都23區購買新公寓的外國人中，台灣人占比最高；去年前六個月，台灣買家更高達六成。...

美股早盤/道瓊漲300點再創新高 史上最強單月營收助台積電ADR勁揚1.7%

美股10日早盤三大指數走高，道瓊工業指數上漲320點，或0.7%，報50,447點，再創歷史新高。

Gucci年銷售額劇減 母公司開雲集團4月提重整計畫

法國精品業者開雲集團今天公布的財報顯示，2025年銷售金額下滑13%，淨利潤更是暴跌93.6%，主因為旗艦品牌古馳（Gu...

日本美妝巨頭資生堂出運 預估今年轉虧為盈

日本美妝巨頭資生堂，去年對旗下品牌醉象（Drunk Elephant）進行資產減記，因而出現數十年來首見的虧損，但估計今...

夏普龜山第2工廠售給鴻海未成 將招募自願離職者

日本夏普（Sharp）今天宣布，生產中小型液晶面板的三重縣龜山第2工廠出售給母公司鴻海精密工業並未成立。夏普社長沖津雅浩...

輝達衝高！ 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

輝達股價反彈，促使執行長黃仁勳的淨資產，在美國時間9日稍早升至1,658億美元，短暫超車LVMH集團掌門阿諾特的1,64...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。